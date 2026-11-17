Ramiro Colabianchi, vicepresidente de Rosario Central, se refirió a la marcha atrás de Gonzalo Belloso, quien finalmente será candidato a presidente en las próximas elecciones. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, sostuvo que la decisión inicial estuvo vinculada a una situación personal y a la presión que implica conducir la institución.

“Es la opinión de un amigo que, en el lugar que ocupa, genera muchísima presión. Necesitó darse cuenta de que hay momentos de la vida que pasan por el amor y no por otra cosa”, expresó. También reconoció que la confirmación de su continuidad generó tranquilidad en el grupo: “Es innegable que es el líder, el cerebro de todo esto”.

Consultado sobre si existía alguien preparado para reemplazarlo, Colabianchi aseguró que no hubo conversaciones ni definiciones al respecto. También aclaró que él no amenazó con abandonar la agrupación si Belloso se alejaba, aunque reconoció que pudo haber integrantes que sintieran esa posibilidad ante la incertidumbre.

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Al hacer un balance de los casi cuatro años de gestión, destacó los resultados deportivos, las clasificaciones a la Copa Libertadores y el fortalecimiento institucional. “En muy corto plazo se cumplieron muchas cosas que uno tenía idea de hacer en mayor tiempo”, señaló. De todos modos, planteó que el desafío es consolidar un modelo que pueda sostenerse más allá de quién ocupe la conducción.

El futuro del plantel y los desafíos deportivos

Sobre el próximo mercado de pases y la posibilidad de vender futbolistas para afrontar los compromisos económicos y deportivos, el dirigente consideró que los ciclos de renovación son necesarios en el fútbol. Explicó que mantener a los jugadores importantes también representa una forma de reforzar al equipo, aunque admitió que podría llegar el momento de concretar transferencias para generar recursos y sostener la competitividad.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de establecer convenios con Argentino de Rosario y Central Córdoba para colaborar con esas instituciones. Colabianchi, que tuvo pasado en ambos clubes, consideró que sería positivo generar oportunidades para sus futbolistas, aunque reconoció que las exigencias de la gestión cotidiana dificultan abrir el juego hacia otras entidades.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que el Gigante de Arroyito sea sede de la final de la Copa Argentina, indicó que todavía no hay una definición. "Está en debate, no está definido", aclaró.

Entrevista de Alberto Lotuf.