El intendente de Roldán, Daniel Escalante, defendió el proyecto de expansión industrial que se debate en el Concejo Municipal y que involucra terrenos ubicados en la zona de Punta Chacra, cerca de la autopista Rosario-Córdoba. En medio de las críticas de representantes vecinales, que advierten sobre el posible avance de fábricas y la falta de infraestructura, el mandatario aseguró que la iniciativa busca promover inversiones, generar puestos de trabajo y resolver problemas urbanísticos de la ciudad.

“Yo no estoy para nada enojado con los vecinos. Al contrario”, afirmó Escalante, aunque cuestionó a algunos integrantes de la vecinal. Según sostuvo, “la mayoría de los vecinos de Punta Chacra está a favor de la producción, del trabajo y de que generemos empleo”. También acusó a ciertos representantes barriales de utilizar la discusión con intenciones políticas de cara a 2027 y de difundir información que, a su criterio, confunde a la población.

El jefe municipal explicó que Roldán recibió propuestas de distintos sectores interesados en radicarse en la zona, entre ellos universidades, empresas de salud, salones de eventos y emprendimientos productivos. Sobre estos últimos, aclaró que se trata de actividades de bajo impacto, que no deberían generar alteraciones en las áreas residenciales. “Son empresas que quieren radicar sistemas productivos de bajo impacto, que no generan alteraciones y menos en las zonas residenciales”, señaló.

Escalante destacó que algunas de las propuestas podrían representar la creación de alrededor de 300 puestos de trabajo. Además, planteó que la llegada de inversiones permitiría avanzar con obras de infraestructura que beneficiarían directamente al barrio, como nuevos accesos a la autopista, pavimentación de colectoras y mejoras en calles. “Cuando te viene una empresa que te está ofreciendo 300 puestos, la instalación y radicación también trae soluciones urbanas”, remarcó.

El intendente reconoció que la situación urbanística de Punta Chacra presenta dificultades que vienen de años anteriores. Explicó que el barrio se desarrolló como una urbanización abierta en medio de un área rural y que ahora el municipio debe buscar alternativas para ordenar ese crecimiento. “Hay soluciones ideales y quizás no, pero si vos tenés un problema como el que se hizo en algún momento, de hacer un barrio abierto en el medio del rural, de alguna forma tenés que buscar alternativas”, argumentó.

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo también está llevando adelante otras obras y servicios para los habitantes de Punta Chacra. Mencionó la extensión de las redes de gas y cloacas, y sostuvo que el desarrollo industrial forma parte de una estrategia más amplia para atender las necesidades de toda la ciudad. Según indicó, los proyectos deberán cumplir con las normas legales, laborales y ambientales correspondientes.

Por otra parte, consultado por el impacto de la tormenta que afectó a la región, Escalante señaló que Roldán tuvo consecuencias menores en comparación con otras localidades. Si bien hubo caída de ramas, daños en postes y algunos inconvenientes en los servicios, destacó que no se produjeron cortes prolongados de energía. “El viento fue muy fuerte, pero antes se nos cortaba la luz con vientos mucho menores. Hoy tuvimos algunos microcortes, pero en líneas generales estuvimos muy bien”, explicó.

Finalmente, el intendente indicó que los equipos de Protección Civil trabajaron durante la noche para atender las primeras urgencias y que las cuadrillas municipales continuaban con las tareas para normalizar la situación. Sobre la discusión por Punta Chacra, insistió en que el municipio debe explicar los alcances de la propuesta y diferenciar los planteos de algunos representantes vecinales de la opinión del conjunto de los habitantes. “Lo que estamos haciendo es llevar soluciones y generar puestos de empleo”, concluyó.