Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La varicela es una enfermedad altamente contagiosa, causada por el virus varicela-zóster (VVZ), un herpesvirus humano que afecta predominantemente a la población infantil.

Aunque históricamente fue considerada una enfermedad benigna de la infancia, puede desarrollar complicaciones clínicas severas en personas inmunocomprometidas, embarazadas, recién nacidos e individuos adolescentes o adultos sin inmunidad previa.

Un informe especial publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, sistematiza la situación epidemiológica actual, el comportamiento post-pandémico, la reconfiguración etaria a partir de la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) y las acciones implementadas por la cartera sanitaria nacional para prevenir esta enfermedad.

Según la información sistematizada en el BEN, durante el año en curso las notificaciones de varicela en nuestro país evidenciaron un marcado descenso respecto a los últimos tres años, ubicándose en valores cercanos, pero levemente inferiores, a los de 2022.

Entre las SE 1 y 41 de 2026 se notificaron 10.132 casos en todo el país, lo que representa una disminución del 22,8% respecto al mismo período del 2025, año en el que se notificaron 12.447 casos. Por su parte, en el año 2024, se habían notificado 12.062 casos para esta misma semana del año. En el año 2023 la cifra alcanzó los 11.839 casos y en el año 2022, 10.536.

Ahora bien, el análisis del período 2005-2025 muestra que la mayor cantidad de notificaciones se registró en 2010, con más de 180.000 casos registrados. A partir de 2016, debido a la incorporación de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación (CNV), se comenzó a observar una reducción sostenida en el número de casos y en la tasa de incidencia anual que, para el año 2019, fue de 116 casos por cada 100.000 habitantes.

Debido al aislamiento y al descenso general de la notificación ocasionado por la pandemia por COVID-19, en 2020, la tasa bajó a 20 casos cada 100 mil habitantes y en 2021 la misma se ubicó en 15,3. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó a observarse un incremento gradual en la tasa de incidencia anual, que se explica en parte por la acumulación de susceptibles generada por el descenso en la notificación propia de la pandemia.

La incorporación de la vacunación al CNV, también generó cambios importantes en la distribución por edades a lo largo de los últimos años. Antes de la incorporación de la vacuna, los niños de 0 a 4 años concentraban aproximadamente el 50% de las notificaciones. A partir de 2016 la proporción de casos correspondiente a este grupo disminuyó de manera sostenida. En 2023 y 2024, este grupo representó el 25% de los casos, y el 21% en lo que va de 2026.

Si bien, la proporción de casos correspondiente al grupo de 5 a 9 años también mostró una tendencia descendente desde 2016, en los demás grupos de edad se observan incrementos relativos en los últimos años, destacándose el grupo de 10 a 14 años, que a partir de 2023 concentra el mayor porcentaje de casos, con tasas 10 veces más altas que las de mayores de 14 años. Hay que considerar que esta cohorte es previa a la incorporación de la vacuna en el CNV, por lo que es esperable la concentración de la notificación de casos en este grupo.

Mejorar la cobertura de vacunación

En este sentido, uno de los principales desafíos continúa siendo mejorar las coberturas de vacunación. El esquema de la vacuna comprende dos dosis, la primera dosis a los 15 meses y la segunda dosis a los 5 años (desde 2022). El objetivo de la misma es reducir la morbimortalidad y controlar la circulación viral. La efectividad del esquema completo alcanza un 88% a 95% para prevenir formas leves y entre un 98% y 100% para formas moderadas a graves.

En 2015, la cobertura de la primera dosis fue del 44,8%, mostrando un incremento sostenido en los años siguientes, con coberturas que se mantuvieron entre el 71,9% (2020) y el 84,8% (2022). En 2023 la cobertura descendió a 75,4%, mientras que, en 2024 fue del 76,9%, y en 2025 del 80%. En el 2026, la cobertura preliminar es de 65,8%.

Con relación a la segunda dosis, la cobertura alcanzó un 102,1% en su primer año de implementación en 2022, pudiendo explicarse por la estrategia de recupero de cohortes. Sin embargo, en 2023 la cobertura fue del 52,3%, en 2024 del 45,8%, y en 2025 del 56,2%. En el 2026, la cobertura preliminar al mes de octubre es de 45%.

La persistencia de una circulación sostenida refuerza la necesidad de promover la vacunación y mantener una vigilancia epidemiológica activa, con el objetivo de detectar oportunamente cambios en el patrón de transmisión y orientar las medidas de prevención y control. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación, desde su rol de rectoría y en el marco de la estrategia nacional de inmunizaciones, tiene a su cargo la compra y distribución de todas las vacunas de CNV.

En el transcurso de este año, se enviaron 1.222.160 dosis de la vacuna contra varicela y 220 dosis de inmunoglobulina antivaricela en las 24 jurisdicciones. Es importante destacar que la distribución de 2027 ya está planificada y que las dosis correspondientes al primer trimestre comenzarán a ser distribuidas durante diciembre a fin de garantizar su disponibilidad en las jurisdicciones a partir del 1° de enero.

Agencia NA