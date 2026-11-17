La segunda edición del Festival Fontanarrosa se realizará del 25 al 29 de noviembre en Rosario, con una programación de espectáculos, conversaciones y exposiciones en homenaje al escritor y humorista rosarino. La apertura será en el teatro El Círculo, con un encuentro entre el actor Guillermo Francella y el humorista Luis Rubio.

El resto de las actividades tendrá lugar en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080. La grilla contará con la participación de figuras como Pachu Peña, Dalia Gutmann, Juan Nemirovsky y Tomás Quintín Palma, además de propuestas vinculadas al humor y el deporte.

Entre los espectáculos confirmados estará el ciclo La Gambeta, con Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Vázquez y el personaje de Eber Ludueña. El cierre estará a cargo del grupo rosarino Comediantes Anónimos y el trío Lo Lumvrise.

La programación también incluirá dos exposiciones. Negro Pasión reunirá más de 50 fotografías e ilustraciones sobre la vida de Fontanarrosa, junto con cuadernos escolares, libretas de ideas, originales de cuentos y objetos personales. La muestra fue investigada y curada por Iván Moiseeff.

Por otra parte, Inspiraciones e influencias propondrá un recorrido inmersivo por los dibujantes y escritores que marcaron la obra del artista, a partir de un reportaje realizado en 1994 para el programa Caloi en su tinta. La primera edición del festival se realizó en 2024 y convocó a más de 30.000 personas, con Joan Manuel Serrat como invitado especial.