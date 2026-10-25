FOTO: Clima primaveral en Buenos Aires: temperaturas mínimas de 10°C y máximas superando los 20°C

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Aunque se anticipan algunas lluvias matinales para este domingo, se aproxima una semana caracterizada por un clima primaveral y temperaturas agradables en la Capital Federal y sus alrededores, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En general, se espera que las temperaturas mínimas superen los dígitos, mientras que las máximas podrían alcanzar más de 20 grados.

Esto sugiere que las lluvias han quedado atrás, dando paso a jornadas ideales para disfrutar actividades al aire libre.

Para este domingo, se pronostican chaparrones por la mañana, mejorando con un cielo mayormente nublado y vientos del sudeste que rotarán al sur y nuevamente al sudeste. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 16.

El lunes, se prevé un cielo parcialmente nublado, con vientos del este cambiando al noreste. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 17 grados, siendo este el día más frío de la semana.

Para el martes, se anticipa un cielo mayormente nublado, con vientos del norte rotando al noreste, y temperaturas que irán de 11 a 21 grados.

El miércoles se espera un cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste cambiando al este, con mínimas de 11 grados y máximas de 23, lo que lo convierte en el día más agradable de la semana.

El jueves, el pronóstico indica un cielo entre parcial y mayormente nublado, con vientos del noreste rotando al este, y temperaturas que irán de 14 a 22 grados.

Finalmente, para el viernes se espera un cielo mayormente nublado, con vientos del sudeste cambiando al este y temperaturas que oscilarán entre 14 y 22 grados.

El sábado, se prevé cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, con mínimas de 14 grados y máximas de 22.