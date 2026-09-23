Caso Bastian Escalante: La Casación confirmó delitos pero revisará la condena del policía

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – El caso por el asesinato de Bastian Escalante, un niño que perdió la vida a manos de un policía en julio de 2024 en la localidad bonaerense de Wilde, ha experimentado un controversial revés en las últimas horas. La Cámara de Casación ratificó los delitos por los cuales el efectivo fue condenado, pero solicitó una revisión de la pena de 21 años de prisión impuesta.

El 8 de octubre de 2025, durante una audiencia de cesura, la jueza María Angélica Sayago del Castillo condenó a Juan Alberto García Tonzo a 21 años de prisión y 10 años de inhabilitación por homicidio agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso en la legítima defensa.

Según información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, la defensa del policía apeló la sentencia y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, compuesta por los jueces Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño, decidió revocar parcialmente el fallo de Sayago del Castillo.

"Aunque ratificaron los delitos por los que fue condenado, pidieron que se revisen los 21 años impuestos al eliminar tres agravantes, lo que genera una gran polémica", indicaron. Uno de los agravantes eliminado es la muerte del menor, ya que, según la Sala, este fallecimiento fue lo que llevó a la condena.

En segundo lugar, se desestimó la conducta del policía posterior al hecho, al no haber asistido al niño ni mostrar arrepentimiento, incluso intentando alterar la escena del crimen. La Casación argumenta que solo se debe considerar lo ocurrido y no la conducta posterior.

Además, se eliminó el uso abusivo del arma reglamentaria, argumentando que el agravante fue su condición de funcionario público, y que incluir el uso del arma sería redundante.

Como era de esperar, la fiscal del caso, Mariela Montero, apeló la resolución de Casación, subrayando que solicitará nuevamente la pena de 21 años.

Ante esta sorpresiva decisión de los jueces Violini y Budiño, los padres de la víctima se reunieron con su abogado Matías Morla para discutir los pasos a seguir y evitar una reducción de la pena para García Tonzo.

"Obviamente que no estamos de acuerdo con el fallo de Casación. Apoyamos que se mantenga la pena por la que se condenó a García Tonzo y también que no se realice un nuevo juicio. Pero no estamos de acuerdo en revisar la cantidad de años. Seguiremos pidiendo el máximo de la pena de 33 años", declaró Morla.

El abogado resaltó que, durante el juicio, se demostró que disparó sin medir las consecuencias, sin considerar la ubicación de los transeúntes, que su vida no estaba en peligro y que no hizo nada después del hecho.

"Destaco la valentía de la fiscal, quien también apoya nuestra solicitud y juntos lucharemos para que García Tonzo cumpla con la pena que le impuso la jueza", expresó.

Morla sostiene que el crimen de Bastian causó un daño profundo a su entorno, no solo por el dolor del asesinato, sino porque su madre no pudo volver a trabajar debido a un tratamiento psiquiátrico y su padre sufrió ataques de pánico: "La familia se rompió y nunca será la misma".

Finalmente, enfatizó que los agravantes contra García Tonzo están comprobados: primero por ser funcionario público, y también porque la víctima era un menor. Lo más grave, según Morla, es que el acusado nunca mostró arrepentimiento ni intentó ayudar a la madre de Bastian tras el incidente.