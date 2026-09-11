Cada atleta en los Juegos Suramericanos recibirá 15 preservativos para cuidar su salud

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) – Cada atleta que participe en los Juegos Suramericanos, que comenzarán en la provincia de Santa Fe, recibirá un promedio de 15 preservativos durante su estadía. Esta iniciativa busca promover la prevención y el cuidado de la salud entre los más de cuatro mil deportistas provenientes de 15 países que competirán.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y son organizados cada cuatro años por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Este evento reunirá a las delegaciones en las villas deportivas de Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde se distribuirán un total de 60 mil preservativos para los atletas.

Desde la organización, explicaron que esta medida, que también se implementa en otros eventos deportivos, tiene como finalidad prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los participantes. Los preservativos que no sean utilizados serán incorporados al sistema sanitario de Santa Fe al finalizar la competencia.

El evento multideportivo más relevante de América del Sur contará con 43 deportes y 60 disciplinas. Además, en 2026, Santa Fe será sede de los Juegos por primera vez en tres ciudades, bajo un nuevo esquema organizativo, con infraestructura renovada y una estrategia orientada al legado.