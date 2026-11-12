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Alerta amarilla por tormentas en seis provincias argentinas

El SMN advirtió sobre condiciones adversas para amplios sectores del centro, sur y norte del país.

12/11/2026 | 09:09Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla por tormentas en seis provincias argentinas

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Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una serie de alertas de nivel amarillo debido al avance de fenómenos climáticos adversos que afectarán a seis provincias del país.

Según el mapa de advertencias del organismo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se prevén lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Salta y Jujuy. Además, un aviso paralelo por ráfagas intensas está vigente para la franja bonaerense y sectores de la Patagonia.

En el centro del país, los distritos de Buenos Aires y La Pampa enfrentarán tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar características localmente fuertes.

El reporte del SMN detalla que estas áreas podrían experimentar una caída abundante de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y fuertes vientos. Los acumulados hídricos en esta región se estiman entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en áreas específicas.

Hacia el sur, en Río Negro y Chubut, se anticipa un panorama similar, con núcleos de tormentas aisladas que dejarán lluvias intensas y ocasional granizo, con registros pluviométricos que podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros. Las provincias del norte, Salta y Jujuy, también están bajo el monitoreo del SMN por este clima inestable.

Lectura rápida

¿Qué alerta se emitió?
El SMN emitió alertas de nivel amarillo por tormentas en seis provincias argentinas.

¿Cuáles son las provincias afectadas?
Las provincias afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Salta y Jujuy.

¿Qué tipo de fenómenos se esperan?
Se esperan lluvias intensas, tormentas aisladas, granizo y ráfagas de viento.

¿Cuáles son las velocidades de los vientos?
Se anticipan vientos de 40 a 80 km/h, con picos que podrían superar los 90 km/h.

¿Cuándo se emitió la alerta?
La alerta fue emitida el jueves 12 de noviembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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