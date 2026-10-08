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Accidente de tránsito de Arturo Puricelli en Santa Cruz: colisionó con un animal silvestre

Arturo Puricelli, ex ministro y gobernador de Santa Cruz, chocó con un animal silvestre. Tanto él como su esposa están en buen estado de salud y fuera de peligro tras el incidente.

08/10/2026 | 14:04Redacción Cadena 3

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Accidente de tránsito de Arturo Puricelli en Santa Cruz: colisionó con un animal silvestre

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Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El ex ministro de Defensa y Seguridad y ex gobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, sufrió un accidente de tránsito junto a su esposa en esa provincia patagónica, luego de embestir a un animal silvestre.

Tanto el dirigente que fuera funcionario de Cristina Kirchner como su pareja se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro, según se informó.

El accidente ocurrió el miércoles, cuando un guanaco se cruzó repentinamente sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del paraje Monte León en el sur de la provincia, lo que impidió que el ex funcionario pudiera esquivarlo antes del impacto.

El choque se produjo cuando la pareja se trasladaba, en una camioneta, hacia la localidad de El Chaltén: el vehículo sufrió daños severos, principalmente en toda la parte frontal, mientras que los dos ocupantes solo sufrieron golpes menores.

Horas después del accidente, Puricelli y su esposa fueron trasladados a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, donde recibieron atención médica de forma preventiva y se constató que su evolución es favorable.

Este suceso volvió a poner en agenda el tema sobre la peligrosidad que representan los animales sueltos en las rutas no sólo de Santa Cruz, sino del sur del país.

Puricelli es un político argentino de larga trayectoria dentro del Partido Justicialista (PJ): fue el primer gobernador de la provincia en el retorno de la democracia, entre 1983 y 1987; años más tarde, fue funcionario del Gobierno Nacional, durante los mandatos de Cristina Kirchner: presidió Fabricaciones Militares en 2006, fue ministro de Defensa desde 2010 hasta 2013 y de Seguridad entre junio y diciembre de 2013.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito al chocar con un animal silvestre.

¿Quién es el involucrado?
Arturo Puricelli, ex ministro de Defensa y ex gobernador de Santa Cruz.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el miércoles, 8 de octubre.

¿Dónde sucedió?
El choque ocurrió en la Ruta Nacional 3, cerca del paraje Monte León, Santa Cruz.

¿Cuál es su estado de salud?
Tanto Puricelli como su esposa se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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