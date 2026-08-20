Choque en cadena en Circunvalación: hubo tres vehículos involucrados

Un choque en cadena se produjo este jueves por la mañana en Circunvalación, debajo del puente de Pellegrini, en sentido hacia Zona Norte. En el siniestro estuvieron involucrados un Volkswagen Gol Trend, una Renault Kangoo y un camión.

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Según relató uno de los ocupantes del Gol Trend, el conductor realizó una maniobra para evitar impactar contra otro vehículo que se cruzó para ingresar al acceso a Pellegrini. El auto terminó contra el guardarraíl y, luego de pinchar una cubierta, fue impactado desde atrás por la Kangoo. A su vez, el utilitario recibió el impacto de un camión.

Los ocupantes de los vehículos resultaron sin heridas de gravedad. El camión fue el menos afectado y ya se retiró del lugar, mientras que la Policía montó un operativo y cortó Circunvalación en Presidente Perón para quienes circulaban hacia el norte, generando desvíos en la zona.

Informe de Fernando Carrafiello.