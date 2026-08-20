Choque en cadena en Circunvalación: hubo tres vehículos involucrados
El siniestro ocurrió debajo del puente de Pellegrini, rumbo al norte. Un Volkswagen Gol Trend, una Renault Kangoo y un transporte de carga protagonizaron el episodio.
20/08/2026 | 08:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Choque en cadena en Circunvalación y Pellegrini.
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Audio. Choque en cadena en Circunvalación: tres vehículos involucrados y tránsito cortado
Cadena 3 Rosario
Un choque en cadena se produjo este jueves por la mañana en Circunvalación, debajo del puente de Pellegrini, en sentido hacia Zona Norte. En el siniestro estuvieron involucrados un Volkswagen Gol Trend, una Renault Kangoo y un camión.
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Según relató uno de los ocupantes del Gol Trend, el conductor realizó una maniobra para evitar impactar contra otro vehículo que se cruzó para ingresar al acceso a Pellegrini. El auto terminó contra el guardarraíl y, luego de pinchar una cubierta, fue impactado desde atrás por la Kangoo. A su vez, el utilitario recibió el impacto de un camión.
Los ocupantes de los vehículos resultaron sin heridas de gravedad. El camión fue el menos afectado y ya se retiró del lugar, mientras que la Policía montó un operativo y cortó Circunvalación en Presidente Perón para quienes circulaban hacia el norte, generando desvíos en la zona.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un choque en cadena involucró un Volkswagen Gol Trend, una Renault Kangoo y un camión en Circunvalación.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Los vehículos implicados fueron un Volkswagen Gol Trend, una Renault Kangoo y un camión.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este jueves por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar? El choque se produjo en Circunvalación, debajo del puente de Pellegrini.
¿Cómo se desarrolló el accidente? El conductor del Gol Trend maniobró para evitar un choque, terminando contra el guardarraíl y luego fue impactado por la Kangoo, que a su vez fue golpeada por un camión.
¿Por qué se cortó la circulación? La Policía cortó Circunvalación en Presidente Perón para desviar el tráfico tras el accidente.