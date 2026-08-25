Alertan por la violencia contra árbitros en el fútbol rosarino: "Hay una sociedad quebrada"

Los hechos de violencia contra los árbitros volvieron a encender las alarmas en el fútbol rosarino. El último fin de semana, un árbitro adolescente fue agredido y amenazado de muerte durante un partido entre Defensores de Funes y Atlético Fisherton, por la Liga Rosarina. Walter Chaberry, coordinador general de árbitros de la Asociación Rosarina de Fútbol, reconoció que existe preocupación porque estas situaciones “se están extendiendo” y que la violencia “ha escalado mucho en el último tiempo”.

Chaberry explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que desde la Asociación Rosarina se endurecieron las sanciones luego de un episodio grave ocurrido a comienzos de año, cuando un jugador de Primera División golpeó a un árbitro. “Nunca vi sanciones de esta magnitud”, sostuvo. Como ejemplo, señaló que de los 24 partidos de divisiones inferiores que pueden disputarse un domingo, actualmente hay alrededor de diez categorías que fueron excluidas de la competencia por distintas situaciones de violencia, tanto contra árbitros como entre los propios jugadores o por el ingreso de padres a las canchas.

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El coordinador también advirtió sobre el impacto que tienen estas situaciones entre quienes ejercen el arbitraje. Explicó que algunos árbitros dependen económicamente de la actividad y una suspensión puede dejarlos en una situación complicada, mientras que otros cuentan con otro trabajo. Para Chaberry, el problema excede al deporte: “Yo creo que hay una sociedad que está quebrada”, y sostuvo que las conductas violentas también se observan en escuelas, dispensarios y otros espacios de la vida cotidiana.

Respecto de la presencia de árbitros muy jóvenes, Chaberry explicó que los cursos pueden comenzar a los 16 años y que, después de completar la formación, algunos empiezan a dirigir a los 17. Sobre el caso del adolescente agredido, destacó que proviene de una familia vinculada históricamente al arbitraje. “No es alguien que vino con 16 años a anotarse un curso como si hubiera podido anotarse a otra cosa”, explicó, y remarcó que en su familia hay una tradición arbitral.

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Para el dirigente, uno de los principales factores que alimentan los conflictos está en el comportamiento de los adultos que asisten a los partidos. “El tema viene de afuera”, afirmó, y señaló que los padres muchas veces se provocan entre ellos y trasladan a las categorías formativas comportamientos propios del fútbol profesional. Según explicó, ese contexto genera situaciones que los chicos no están preparados para manejar y que pueden terminar de desbordarse ante un festejo, una provocación o una discusión.

Chaberry también destacó que la actividad arbitral requiere una preparación psicológica importante y que muchos aspirantes abandonan cuando comprueban las exigencias de la tarea. Además, señaló que un árbitro de fútbol de campo puede permanecer entre cinco y seis horas durante una jornada y que un árbitro promedio puede obtener alrededor de 150 mil pesos por fin de semana entre sábado y domingo. “Dejar el cuero por 150.000 pesos, la verdad, esto tiene que solucionarse”, planteó, al reclamar una discusión sobre la profesionalización y las condiciones en las que se desarrolla el fútbol amateur.

Finalmente, el coordinador de árbitros consideró que no resulta sencillo trasladar al fútbol infantil o amateur la lógica del fútbol profesional, donde existen operativos de seguridad y estructuras preparadas para contener situaciones conflictivas. “Se intenta trasladar algo que no es replicable en un fútbol amateur”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la necesidad de que jugadores, familias y organizadores comprendan las diferencias entre ambos ámbitos para evitar que la violencia termine expulsando a quienes son indispensables para que los partidos puedan disputarse.

Entrevista de Alberto Lotuf.