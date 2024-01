Ola de mosquitos en Córdoba: a qué se debe y cómo combatirla

En los últimos días una ola de mosquitos tiene al acecho a todos los habitantes de la ciudad de Córdoba y los repelentes e insecticidas no dan abasto. ¿Son peligrosos, cómo se pueden combatir?

La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Chilecito, Magdalena Laurito, explicó a Cadena 3 que en la ciudad hay más de 10 especies de mosquitos que se diferencian por su tamaño y cómo se desarrollan y crían. De eso dependen las medidas que se tomen para controlarlos.

En este caso, aclaró que se trata de una especie más grande que el aedes aegypti -el mosquito que transmite el dengue, que pica de día y está en ambientes domiciliarios- y que es raro que pique en plazas o parques. Por el contrario, en este caso se trata del ochlerotatus albifasciatus el cual se encuentra en parques y plazas, donde las hembras ponen sus huevos en depresiones de terreno y donde no hay agua.

"Estos mosquitos resisten la sequía y cuando llueve, todos esos huevos se activan y de los embriones se desarrollan las larvas y salen los adultos. Es una especie de mosquito que se llama 'mosquitos de inundación' porque cuando se inunda el criadero salen todos juntos y se producen estas grandes mosquitadas o nubes de mosquitos que vemos hoy y son molestos", precisó.

En cuanto a la manera de controlarlos dijo que ya no depende de cada persona -como sí sucede en el caso del aedes aegypti-, sino que se trata de una cuestión ambiental.

"La fumigación es la última medida que se tiene que tomar. Cuando hay un brote de dengue se fumiga para hacer un control de foco", indicó. Sin embargo señaló que, "para este mosquito este tipo de fumigación no sirve, pero podría ser una solución para paliar la nube de mosquitos incontrolable".

No obstante, remarcó que la fumigación es la última medida para controlar, porque cuando se fumiga no se mata a toda la población, sino solo al 70% u 80% y el restante sobrevive para ese insecticida, por lo que al año siguiente eso puede volver a ocurrir y es más resistente. "Por ejemplo, de 100 mosquitos el insecticida mata a 80 y esos 20 restantes tienen características más resistentes, porque no todos son iguales en sus genes. Esos 20, al año siguiente van a dar su progenie y van a ser resistentes y así con sucesivas generaciones", agregó.

En ese sentido, comentó que un estudio reciente indicó que ya se detectó resistencia del aedes aegypti en la Ciudad de Buenos Aires a los insecticidas y eso lleva a tener que fumigar con algo más fuerte.

Por último, en cuanto a la mosquitada que tiene lugar en la Ciudad de Córdoba y la ola de ochlerotatus albifasciatus, señaló que se debe a particularidades de la especie y el ingreso a la etapa del Niño, con abundantes lluvias. "Esta lluvia que hubo en Argentina ha hecho que se generen muchos mosquitos en corto tiempo, cuando cesen, van a cesar los mosquitos de esta especie. En el caso del aedes depende de otras cosas como el descacharreo y esos consejos que se dan todos los años", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá