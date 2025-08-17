Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Atlético Tucumán: horario y formaciones

Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán chocan este lunes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Eva Perón de Junín. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Decano” tiene una visita de riesgo, luego de varios partidos sin victorias. El "Verde" viene de su primera victoria, de visitante ante San Martín de San Juan.

Probables formaciones de Sarmiento de Junín vs Atlético Tucumán

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Atlético Tucumán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.