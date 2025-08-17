Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 24 de agosto
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 18 de agosto, con varias novedades para mitad del mes.
17/08/2025 | 22:49Redacción Cadena 3
FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 24 de agosto
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 18 y hasta el domingo 24 de agosto, marcando así más novedades del octavo mes del año.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
- Lunes 18 de agosto: Calle CoComelon (temporada 5)
- Martes 19 de agosto: America's Team: La apuesta de los Dallas Cowboys
- Martes 19 de agosto: DEVO: La banda más incomprendida de EE. UU.
- Martes 19 de agosto: Cocinando en vivo con David Chang (20:00 hora estándar de Argentina)
- Miércoles 20 de agosto: Los ríos del destino
- Jueves 21 de agosto: Tom y Jerry
- Jueves 21 de agosto: Soltera, casada, viuda, divorciada 2
- Jueves 21 de agosto: Caerás
- Jueves 21 de agosto: Duna: Parte dos
- Jueves 21 de agosto: Muertos S.L. (temporada 3)
- Jueves 21 de agosto: Rehén
- Jueves 21 de agosto: La banda de los ladrones del oro
- Jueves 21 de agosto: That Song
- Jueves 21 de agosto: Detective Conan
- Viernes 22 de agosto: Un hombre abandonado
- Viernes 22 de agosto: La monja
- Viernes 22 de agosto: Long Story Short
- Viernes 22 de agosto: Aema
- Viernes 22 de agosto: ¿La verdad sobre Jussie Smollett?
- Sábado 23 de agosto: Bon appétit, majestad
- Domingo 24 de agosto: Mi amigo Enzo
Lectura rápida
¿Cuándo se estrenan las novedades de Netflix? Desde el 18 hasta el 24 de agosto.
¿Qué tipo de contenido se incluye en los estrenos? Películas, series nuevas y temporadas.
¿Quién anunció los estrenos? La plataforma de streaming Netflix.
¿Qué día se lanza la temporada 5 de Calle CoComelon? El lunes 18 de agosto.
¿Cuándo se muestra "¿La verdad sobre Jussie Smollett?"? El viernes 22 de agosto.
[Fuente: Noticias Argentinas]