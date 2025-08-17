En vivo

Mundo

Rodrigo Paz Pereira se impone en las presidenciales de Bolivia

El candidato demócrata cristiano habría ganado la primera vuelta electoral de este domingo. Segundo se ubicaría Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre.

17/08/2025 | 22:36Redacción Cadena 3

FOTO: Rodrigo Paz Pereira, de la democracia cristiana, se impone en los contgeos provisorios de las presidenciales de Bolivia

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, habría ganado la primera vuelta electoral de este domingo con un 31,6% de los votos, según datos no oficiales del conteo rápido encargado por la Red Uno a Captura Consulting.

Según difundieron distintos medios de comunicación, como los diarios El Deber y La razón, en segundo lugar, se ubicaría Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, con un 27,1% de la preferencia electoral.

En tercer lugar, se encuentra Samuel Doria Medina de Unidad con el 19,5%, le sigue Andrónico Rodríguez de Alianza Popular con el 8,2%. En quinto lugar, está Manfred Reyes Villa de APB Súmate con 7,1% y Eduardo del Castillo ocupa el sexto lugar con el 3,2%.

El voto nulo que era promovido por el ex presidente Evo Morales, estaría situado en un 15 %.

Lectura rápida

¿Quién ganó la primera vuelta electoral en Bolivia? Rodrigo Paz Pereira ganó la primera vuelta electoral según datos no oficiales.

¿Qué porcentaje de votos obtuvo Rodrigo Paz Pereira? Rodrigo Paz Pereira obtuvo un 31,6% de los votos.

¿Quién fue el segundo candidato? Jorge Tuto Quiroga fue el segundo candidato con un 27,1% de los votos.

¿Cuál fue el porcentaje de votos nulos? El voto nulo representó un 15% según los informes.

¿Qué conclusión se extrae de los resultados? Los resultados indican un claro liderazgo de Rodrigo Paz Pereira en esta primera vuelta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

