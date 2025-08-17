Rodrigo Paz Pereira se impone en las presidenciales de Bolivia
El candidato demócrata cristiano habría ganado la primera vuelta electoral de este domingo. Segundo se ubicaría Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre.
17/08/2025 | 22:36Redacción Cadena 3
FOTO: Rodrigo Paz Pereira, de la democracia cristiana, se impone en los contgeos provisorios de las presidenciales de Bolivia
El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, habría ganado la primera vuelta electoral de este domingo con un 31,6% de los votos, según datos no oficiales del conteo rápido encargado por la Red Uno a Captura Consulting.
Según difundieron distintos medios de comunicación, como los diarios El Deber y La razón, en segundo lugar, se ubicaría Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, con un 27,1% de la preferencia electoral.
En tercer lugar, se encuentra Samuel Doria Medina de Unidad con el 19,5%, le sigue Andrónico Rodríguez de Alianza Popular con el 8,2%. En quinto lugar, está Manfred Reyes Villa de APB Súmate con 7,1% y Eduardo del Castillo ocupa el sexto lugar con el 3,2%.
El voto nulo que era promovido por el ex presidente Evo Morales, estaría situado en un 15 %.
[Fuente: Noticias Argentinas]