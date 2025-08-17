Más de 70 mil personas participaron de la Crack Bang Boom y cerró con cosplay

La ciudad de Rosario volvió a ser sede de la Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas que en su 14ª edición reunió a miles de fanáticos del cómic, la animación y la cultura pop. Durante cuatro jornadas, entre el jueves y el domingo, se desarrollaron actividades en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven, donde se estima que pasaron alrededor de 70 a 80 mil personas.

La programación incluyó charlas, talleres, presentaciones de libros, stands de editoriales y comiquerías, exposiciones de originales, firmas de artistas y concursos. El encuentro contó con invitados nacionales e internacionales provenientes de países como Uruguay, Brasil, Colombia, México, Francia, Inglaterra y Japón, lo que consolidó una vez más a la convención como un punto de referencia cultural en la región.

El domingo fue el turno del esperado desfile de cosplayers, que volvió a ser uno de los momentos más convocantes del festival. Participaron jóvenes y adultos caracterizados como personajes de historietas, películas, videojuegos y animé, con premios en tres categorías: historieta y cine, videojuegos y streaming, y cosplay infantil.

La edición 2025 de Crack Bang Boom se desarrolló con gran acompañamiento del público y con un clima que favoreció las actividades al aire libre. El evento, que se ha instalado como un clásico del calendario cultural de Rosario, confirmó su carácter masivo y su proyección más allá de las fronteras de la ciudad.