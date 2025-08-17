En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Más de 70 mil personas participaron de la Crack Bang Boom y cerró con cosplay

La 14ª edición de la convención internacional de historietas tuvo sedes en el CEC, Galpón 11 y Puerto Joven.

17/08/2025 | 22:21Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Foto: gentileza Crack Bang Boom

La ciudad de Rosario volvió a ser sede de la Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas que en su 14ª edición reunió a miles de fanáticos del cómic, la animación y la cultura pop. Durante cuatro jornadas, entre el jueves y el domingo, se desarrollaron actividades en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven, donde se estima que pasaron alrededor de 70 a 80 mil personas.

La programación incluyó charlas, talleres, presentaciones de libros, stands de editoriales y comiquerías, exposiciones de originales, firmas de artistas y concursos. El encuentro contó con invitados nacionales e internacionales provenientes de países como Uruguay, Brasil, Colombia, México, Francia, Inglaterra y Japón, lo que consolidó una vez más a la convención como un punto de referencia cultural en la región.

El domingo fue el turno del esperado desfile de cosplayers, que volvió a ser uno de los momentos más convocantes del festival. Participaron jóvenes y adultos caracterizados como personajes de historietas, películas, videojuegos y animé, con premios en tres categorías: historieta y cine, videojuegos y streaming, y cosplay infantil.

La edición 2025 de Crack Bang Boom se desarrolló con gran acompañamiento del público y con un clima que favoreció las actividades al aire libre. El evento, que se ha instalado como un clásico del calendario cultural de Rosario, confirmó su carácter masivo y su proyección más allá de las fronteras de la ciudad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho