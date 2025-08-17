En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Trágico accidente en Ruta 3 dejó un muerto y un herido en Bell Ville

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 3 entre Belle Ville y la autopista causa un fallecido y un herido grave. La policía investiga las circunstancias del siniestro.

17/08/2025 | 22:40Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

  1.

    Audio. Trágico accidente en Ruta Provincial 3 deja un fallecido y un herido en Belleville

    Cadena 3

    Episodios

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 3, entre el acceso a la ciudad de Belle Ville y la autopista, dejó un fallecido y un herido grave. 

La colisión ocurrió entre una camioneta Ford Raptor y dos motocicletas, por causas que aún se determinan.

En la camioneta viajaban tres personas de 50, 49 y 13 años, todos oriundos de Carlos Paz. 

En una de las motocicletas se encontraba un joven de 25 años, que perdió la vida de forma inmediata.

El otro afectado, un hombre de 29 años que viajaba en una moto 125, fue trasladado a un hospital local con traumatismo de cráneo.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la policía de tránsito municipal, policía rural y la ambulancia municipal.

Informe de Federico Haldemann.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho