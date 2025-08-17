Trágico accidente en Ruta 3 dejó un muerto y un herido en Bell Ville

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 3, entre el acceso a la ciudad de Belle Ville y la autopista, dejó un fallecido y un herido grave.

La colisión ocurrió entre una camioneta Ford Raptor y dos motocicletas, por causas que aún se determinan.

En la camioneta viajaban tres personas de 50, 49 y 13 años, todos oriundos de Carlos Paz.

En una de las motocicletas se encontraba un joven de 25 años, que perdió la vida de forma inmediata.

El otro afectado, un hombre de 29 años que viajaba en una moto 125, fue trasladado a un hospital local con traumatismo de cráneo.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la policía de tránsito municipal, policía rural y la ambulancia municipal.

Informe de Federico Haldemann.