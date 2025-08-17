Con un "Viernes Negro": así fue la primera semana del Trato Hecho de Santi Maratea
El influencer encabeza un nuevo envío del clásico que supo conducir Julián Weich.
17/08/2025 | 16:09Redacción Cadena 3
FOTO: Sani Maratea al frente de Trato Hecho.
El lunes a las 22.03 hs salió al aire Trato hecho con un piso de 3.4 puntos dejado por LAM. El programa de juegos conducido por el influencer Santi Maratea obtuvo 2.2 puntos en su estreno. Al día siguiente, el promedio bajó 4 décimas.
El miércoles hizo 2.1 puntos, mientras que el jueves logró su marca más alta con 2.5 puntos. Finalmente, el viernes marcó la cifra más baja con 2.3 puntos.
En sus primeras cinco emisiones al aire, Trato hecho promedió 1.9 puntos.
Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar
Lectura rápida
¿Qué programa se estrenó?
Se estrenó Trato hecho conducido por Santi Maratea.
¿Cuándo comenzó a emitirse?
Comenzó a emitirse el lunes a las 22.03 hs.
¿Qué puntaje obtuvo en su estreno?
Obtuvo 2.2 puntos en su estreno.
¿Cuál fue su marca más alta?
La marca más alta fue de 2.5 puntos el jueves.
¿Cuánto promedió en sus primeras cinco emisiones?
Promedió 1.9 puntos en sus primeras cinco emisiones.
[Fuente: Noticias Argentinas]