Con un "Viernes Negro": así fue la primera semana del Trato Hecho de Santi Maratea

El lunes a las 22.03 hs salió al aire Trato hecho con un piso de 3.4 puntos dejado por LAM. El programa de juegos conducido por el influencer Santi Maratea obtuvo 2.2 puntos en su estreno. Al día siguiente, el promedio bajó 4 décimas.

El miércoles hizo 2.1 puntos, mientras que el jueves logró su marca más alta con 2.5 puntos. Finalmente, el viernes marcó la cifra más baja con 2.3 puntos.

En sus primeras cinco emisiones al aire, Trato hecho promedió 1.9 puntos.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar