En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Godoy Cruz

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Godoy Cruz

Rosario

En vivo

Platea Numerada

River vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Con un "Viernes Negro": así fue la primera semana del Trato Hecho de Santi Maratea

El influencer encabeza un nuevo envío del clásico que supo conducir Julián Weich.

17/08/2025 | 16:09Redacción Cadena 3

FOTO: Sani Maratea al frente de Trato Hecho.

El lunes a las 22.03 hs salió al aire Trato hecho con un piso de 3.4 puntos dejado por LAM. El programa de juegos conducido por el influencer Santi Maratea obtuvo 2.2 puntos en su estreno. Al día siguiente, el promedio bajó 4 décimas.

El miércoles hizo 2.1 puntos, mientras que el jueves logró su marca más alta con 2.5 puntos. Finalmente, el viernes marcó la cifra más baja con 2.3 puntos.

En sus primeras cinco emisiones al aire, Trato hecho promedió 1.9 puntos.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar

Lectura rápida

¿Qué programa se estrenó?
Se estrenó Trato hecho conducido por Santi Maratea.

¿Cuándo comenzó a emitirse?
Comenzó a emitirse el lunes a las 22.03 hs.

¿Qué puntaje obtuvo en su estreno?
Obtuvo 2.2 puntos en su estreno.

¿Cuál fue su marca más alta?
La marca más alta fue de 2.5 puntos el jueves.

¿Cuánto promedió en sus primeras cinco emisiones?
Promedió 1.9 puntos en sus primeras cinco emisiones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho