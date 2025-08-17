En vivo

Boca sonrió otra vez: goleó 3 a 0 a Independiente Rivadavia en Mendoza

Paredes, Zeballos y Velasco convirtieron para el "Xeneize". Transmitió Cadena 3.

17/08/2025 | 22:28Redacción Cadena 3

FOTO: Boca se mide con Independiente Rivadavia.

Boca le ganó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y volvió al triunfo después de 12 partidos sin poder conseguir los tres puntos.

Con los tantos de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, Boca volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta este domingo?
Independiente Rivadavia enfrenta a Boca.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
Este domingo a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro?
En el Estadio Bautista Gargantini.

¿Qué entrenador tiene Independiente Rivadavia?
El entrenador es Alfredo Berti.

¿Qué señal transmite el partido?
Se transmite por ESPN Premium y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

