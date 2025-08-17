Boca sonrió otra vez: goleó 3 a 0 a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca le ganó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y volvió al triunfo después de 12 partidos sin poder conseguir los tres puntos.

Con los tantos de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, Boca volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

