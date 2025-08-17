En vivo

Cómo ver en vivo Talleres vs San Martín de San Juan: horario y formaciones

El conjunto cordobés recibe este lunes al sanjuanino por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

17/08/2025 | 22:43Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Talleres vs San Martín de San Juan: horario y formaciones

Talleres y San Martín de San Juan chocan este lunes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por TNT Sports.

Ambos equipos vienen de sufrir una derrota y llegan tras dos partidos consecutivos sin victorias.

Probables formaciones de Talleres vs San Martín de San Juan

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

San Martín (SJ): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Romagnoli.

Cómo ver en vivo Talleres vs San Martín de San Juan

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Talleres y San Martín de San Juan.

¿Cuándo se juega el partido?
El lunes a las 21 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué entrenador dirige a Talleres?
Carlos Tevez es el director técnico.

¿Cómo se puede ver en vivo?
A través de TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

