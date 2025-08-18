Los puntajes de los protagonistas de la igualdad entre “La T” y “El Verdinegro”
Por Gustavo Gutiérrez.
18/08/2025 | 23:40Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres y San Martín de San Juan no se sacaron ventaja en Córdoba.
Talleres
Guido Herrera 7
Augusto Schott 6
Santiago Fernández 7
Rodrigo Guth 5
Miguel Ángel Navarro 5
Matías Galarza 3
Juan Camilo Portilla 3
Rubén Botta 3
Luis Sequeira 4
Rick Lima Morais 6
Valentín Depietri 7
Nahuel Bustos 4
Ignacio Alastra 5
Torneo Clausura. Talleres empató con San Martín de San Juan y se fue silbado por sus hinchas
Fue sin goles en el estadio Mario Kempes por la quinta fecha del Grupo B, ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El público albiazul se mostró disconforme con el plantel.
San Martín de San Juan
Matías Borgogno 9
Ayrton Portillo 5
Rodrigo Cáseres 6
Luciano Recalde 6
Lucas Diarte 4
Santiago Salle 4
Sebastián Jaurena 5
Nicolás Watson 6
Pablo García 4
Horacio Tijanovich 4
Ignacio Maestro Puch 3