Talleres empató con San Martín de San Juan y se fue silbado por sus hinchas

FOTO: "La T" necesitaba los tres puntos, pero no pudo doblegar a los sanjuaninos.

FOTO: Los jugadores de "La T" se retiraron de la cancha con gestos de preocupación.

Talleres y San Martín de San Juan igualaron sin goles este lunes a la noche en un partido correspondiente por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

Valentín Depietri había logrado adelantar a “La T” en el encuentro, a los 15 minutos del complemento, pero el tanto fue anulado por una infracción previa del delantero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y no pudieron escaparle a la zona baja de la tabla anual.

El elenco comandado por Carlos Tévez quedó en la vigésimo octava posición, con 18 unidades, los mismos que Aldosivi (29°) y a cuatro de distancia de los sanjuaninos.

Resumen del partido

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/