Talleres empató con San Martín de San Juan y se fue silbado por sus hinchas
Fue sin goles en el estadio Mario Kempes por la quinta fecha del Grupo B, ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El público albiazul se mostró disconforme con el plantel.
18/08/2025 | 22:58Redacción Cadena 3
FOTO: Los jugadores de "La T" se retiraron de la cancha con gestos de preocupación.
FOTO: "La T" necesitaba los tres puntos, pero no pudo doblegar a los sanjuaninos.
Talleres y San Martín de San Juan igualaron sin goles este lunes a la noche en un partido correspondiente por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.
Valentín Depietri había logrado adelantar a “La T” en el encuentro, a los 15 minutos del complemento, pero el tanto fue anulado por una infracción previa del delantero.
Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y no pudieron escaparle a la zona baja de la tabla anual.
El elenco comandado por Carlos Tévez quedó en la vigésimo octava posición, con 18 unidades, los mismos que Aldosivi (29°) y a cuatro de distancia de los sanjuaninos.
Resumen del partido
Transmisión de Cadena 3
[Fuente: Noticias Argentinas]