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Noche de las Vacunas en Córdoba: todo lo que hay que saber para vacunarse gratis

Será este viernes 30 de octubre, de 18 a 22, en el Hospital Pediátrico. Habrá espectáculos en vivo, música, sorteos y actividades recreativas para toda la familia.

29/10/2026 | 08:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Hospital Pediátrico realizará una nueva edición de La Noche de las Vacunas este viernes 30 de octubre, de 18 a 22 horas, con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Salud y Gestión Territorial y el Ministerio de Salud de Córdoba.

La actividad estará abierta a toda la comunidad y ofrecerá la posibilidad de completar los esquemas de vacunación en un espacio recreativo, con espectáculos en vivo, música y sorteos.

Durante la jornada se aplicarán todas las vacunas del calendario nacional, de acuerdo con la edad y las indicaciones correspondientes. La convocatoria está dirigida a toda la familia, desde niños y niñas hasta personas adultas y mayores.

Para acceder a la vacunación, se solicita presentar el DNI y el carné de vacunación, aunque este último no será excluyente.

La iniciativa busca fomentar la vacunación, promover la actualización de los esquemas y facilitar que cada persona complete su carné, en una jornada que combina la prevención y el cuidado de la salud con actividades recreativas para toda la comunidad.

Además, se invita a los más pequeños a asistir disfrazados para disfrutar de las distintas propuestas previstas durante la noche.

Durante la jornada también habrá un stand para realizar testeos de ITS (infecciones de transmisión sexual), con el objetivo de facilitar su detección.

Asimismo, otro espacio estará destinado a promover la donación de sangre y ofrecerá como servicio la determinación del grupo sanguíneo y el factor RH.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Se realizará La Noche de las Vacunas, donde se ofrecerán vacunas y actividades recreativas.

¿Quién organiza el evento? El evento es organizado por el Hospital Pediátrico con el apoyo de la Secretaría de Salud y Gestión Territorial y el Ministerio de Salud de Córdoba.

¿Cuándo se llevará a cabo? El evento se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, de 18 a 22 horas.

¿Dónde se realizará? El evento se realizará en el Hospital Pediátrico.

¿Por qué es importante el evento? Busca fomentar la vacunación y la actualización de esquemas, combinando salud y actividades recreativas.

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