Noche de las Vacunas en Córdoba: todo lo que hay que saber para vacunarse gratis

El Hospital Pediátrico realizará una nueva edición de La Noche de las Vacunas este viernes 30 de octubre, de 18 a 22 horas, con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Salud y Gestión Territorial y el Ministerio de Salud de Córdoba.

La actividad estará abierta a toda la comunidad y ofrecerá la posibilidad de completar los esquemas de vacunación en un espacio recreativo, con espectáculos en vivo, música y sorteos.

Durante la jornada se aplicarán todas las vacunas del calendario nacional, de acuerdo con la edad y las indicaciones correspondientes. La convocatoria está dirigida a toda la familia, desde niños y niñas hasta personas adultas y mayores.

Para acceder a la vacunación, se solicita presentar el DNI y el carné de vacunación, aunque este último no será excluyente.

La iniciativa busca fomentar la vacunación, promover la actualización de los esquemas y facilitar que cada persona complete su carné, en una jornada que combina la prevención y el cuidado de la salud con actividades recreativas para toda la comunidad.

Además, se invita a los más pequeños a asistir disfrazados para disfrutar de las distintas propuestas previstas durante la noche.

Durante la jornada también habrá un stand para realizar testeos de ITS (infecciones de transmisión sexual), con el objetivo de facilitar su detección.

Asimismo, otro espacio estará destinado a promover la donación de sangre y ofrecerá como servicio la determinación del grupo sanguíneo y el factor RH.