Milagro minero en San Juan: de estar por cerrar a hallar 400 veces más oro

La mina sanjuanina de Gualcamayo, ubicada en las cercanías del límite con La Rioja, registró un histórico descubrimiento de oro que cambia por completo la ecuación económica del yacimiento y asegura su continuidad operativa a largo plazo.

Tras encontrarse al borde del cierre, las nuevas tareas de exploración en el sector denominado Santiago permitieron dar con una zona de altísima ley con concentraciones inéditas del preciado metal.

El gerente de exploración de la mina, Ignacio Cuadra, detalló en diálogo con Cadena 3 los alcances del descubrimiento logrado durante las tareas de perforación. "Dimos con un hallazgo de un kilo y medio de oro por tonelada. Para ese sector la ley promedio está en torno a los tres gramos, por lo que estamos hablando de valores 400 veces mayores a los esperados", explicó el profesional sobre la calidad del material extraído.

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El hallazgo se da en el marco del desarrollo del proyecto DSP y una fase de factibilidad que contempla estudios metalúrgicos e hidrogeológicos para diseñar la futura mina subterránea. El plan de expansión prevé la construcción de entre 70 y 80 kilómetros de nuevas galerías para una explotación proyectada a 30 años.

Según precisó Cuadra, la etapa de construcción demandará unos 1.500 puestos de trabajo directos, para luego estabilizarse en una plantilla de 1.000 operarios durante la fase operativa continua.

Desde el inicio de sus operaciones en 2006, las tareas de exploración permitieron triplicar las reservas originales de Gualcamayo, alcanzando un recurso estimado en 10 millones de onzas de oro.

Las autoridades mineras destacaron que el potencial de crecimiento sigue siendo enorme, ya que todos los descubrimientos realizados hasta la fecha se concentran en apenas el 4% de la superficie total concesionada.