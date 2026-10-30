"Es una nueva pandemia": el duro diagnóstico sobre el ciberbullying que conmociona a Catamarca

El ciberbullying dejó de ser un problema aislado para convertirse en una crisis estructural. Así lo planteó Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting, al analizar el caso que conmociona a Catamarca: una adolescente de 17 años sometida a un hostigamiento sistemático, con difusión de imágenes íntimas y celebración pública de la crueldad por parte de sus propios compañeros.

“Estamos en presencia de una nueva pandemia. Esto está calando. Es difícil de parar”, advirtió en diálogo con Cadena 3.

Zurdo fue contundente con los números:

• Una de cada tres personas menores de edad tiene alguna situación lindante con el acoso, el abuso o el bullying.

• Una de cada cinco niñas y adolescentes decide reducir su participación en redes o abandonarlas definitivamente.

“Estos dos datos son autoexplicativos. El caso de Catamarca no es una excepción”, afirmó.

El vacío legal que protege a los agresores

Uno de los puntos más críticos que señaló el especialista es la limitación de la ley actual. Cuando el acoso ocurre entre menores, en la mayoría de los casos no se configura un delito.

“Lo que impone la ley es que hay que conciliar… Solo en algunos casos, cuando interviene el capítulo de violencia de género en su versión digital, hay posibilidad de sanción”.

El resultado es una paradoja dolorosa: una nena de 12 años puede ser víctima de amenazas sexuales por WhatsApp, pero los compañeros de su misma edad que la hostigan no son tratados como victimarios. La escuela, en muchos casos, no tiene herramientas legales ni protocolos claros para responder.

Cómo se mueve el acoso: de WhatsApp a Roblox y hasta Mercado Pago

Zurdo describió una técnica que los agresores utilizan con frecuencia y que complica aún más el control: el movimiento lateral.

Cuando los bloquean en una plataforma, saltan a otra. Empiezan por WhatsApp, pasan al chat de un juego como Roblox y, en casos extremos detectados este año, llegan a enviar transferencias de un peso a través de billeteras virtuales con mensajes amenazantes en la referencia.

“Te voy a violar”, escribió un agresor en la referencia de una transferencia de un peso. “Es un caso real”, resaltó.

El abanico de canales es casi infinito. Bloquear el teléfono o dejar de usarlo no resuelve el problema: el hostigamiento continúa por mail, redes o la tablet.

La necesidad de un abordaje integral

Para Zurdo, la solución no puede recaer solo en las familias ni en las escuelas. Requiere la participación activa de las plataformas tecnológicas, que hoy operan con una potestad “supra-estados”.

También exige educación, concientización y, sobre todo, hablar del tema en casa.

“Definitivamente, comencemos por hablar esto en casa. Este es el punto clave”, indicó.

El especialista reconoció el valor de la movilización ciudadana en Catamarca y el reclamo de la Defensoría, respaldada por cientos de asociaciones, para llevar el debate al Congreso. Pero advirtió que los casos visibles son solo la punta del iceberg.

Entrevista de Miguel Clariá.