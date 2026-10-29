La crecida del Paraná complica a Las Toscas: "Tenemos unas 90 familias en riesgo hídrico"

La crecida del río Paraná ya provoca complicaciones en Las Toscas, en el norte de Santa Fe, donde 25 familias debieron abandonar sus hogares por el avance del agua. El municipio tiene identificados alrededor de 90 grupos familiares en situación de riesgo hídrico, en un escenario que podría extenderse durante los próximos meses por el fenómeno de El Niño y las precipitaciones en la cuenca.

El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, explicó que la localidad está expuesta a las crecidas porque el arroyo Las Toscas atraviesa el casco urbano y recibe el agua que avanza desde el Paraná. “Hoy estoy aquí en la municipalidad, a 500 metros tenemos el agua de la crecida del río Paraná”, describió en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Además, señaló que ya se produjeron desbordes en algunos sectores y que varias familias debieron salir de sus viviendas.

De las 25 familias evacuadas, algunas fueron alojadas en centros preparados por el municipio, mientras que otras encontraron refugio en casas de familiares y amigos. Sánchez indicó que el relevamiento realizado entre abril y mayo permitió identificar las zonas más vulnerables, tanto ante las crecidas del Paraná como frente a eventuales lluvias intensas en la cuenca del arroyo. “Tenemos relevadas alrededor de 90 familias que están con riesgo hídrico hoy con esta situación del fenómeno de El Niño”, precisó.

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El mandatario local manifestó su preocupación por la posibilidad de que aumente la cantidad de evacuados, aunque expresó su deseo de que el escenario no se agrave. “Esperemos que no aumente tanto el número, porque también es una situación muy difícil para las familias”, afirmó. La asistencia implica organizar traslados, conseguir lugares de alojamiento y garantizar que los vecinos puedan salir de sus hogares antes de que el agua impida el acceso.

Sánchez explicó que el municipio tuvo entre siete y diez días para prepararse desde que comenzaron a registrarse las crecidas importantes en el norte del país y el ingreso de agua proveniente de Brasil. En Las Toscas, el ascenso del arroyo comenzó a medirse el martes de la semana anterior a la entrevista y, hasta el miércoles, el nivel había aumentado 3,5 metros. “Es bastante rápido el avance, pero todos esos días nos fueron dando como para ir hablando con los vecinos que sabíamos que se iban a afectar”, relató.

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Según el intendente, esa anticipación permitió evacuar a la mayoría de las familias antes de que el agua llegara a sus viviendas. Para las tareas utilizaron vehículos, camiones y tractores, que facilitaron el traslado mientras todavía era posible ingresar a los sectores comprometidos. “Pudimos sacar a la gran mayoría de las familias antes de que les llegue el agua. Ahora ya llegó, pero gracias a Dios ya están evacuados”, sostuvo.

La evolución de la emergencia dependerá, en parte, de las lluvias que puedan registrarse en el norte argentino y el sur de Brasil, cuyos aportes desembocan en el Paraná. Sánchez advirtió que también preocupan las precipitaciones sobre la cuenca del arroyo Las Toscas, que abarca una extensa superficie rural al oeste de la ciudad y descarga a través del curso de agua que atraviesa la zona urbana. Según indicó, son cinco los barrios particularmente afectados por esta situación.

Entrevista de Agustín Dadamio.