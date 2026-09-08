CAME advirtió por la caída del consumo: "Mientras no haya medidas, esto no se va a modificar"

El consumo en las pequeñas y medianas empresas continúa mostrando números negativos. Así lo advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, quien señaló que las ventas minoristas registraron una caída tanto en la comparación interanual como intermensual.

“El promedio del relevamiento nos dio 0,2% negativo interanual y 2% negativo intermensual”, explicó Diab a Cadena 3 Rosario. Además, indicó que en los primeros meses de 2026 ya se acumula una baja respecto del mismo período del año anterior y sostuvo que las perspectivas para el cierre del año no son alentadoras.

Según el titular de CAME, entre las principales causas aparecen la pérdida de poder adquisitivo, la falta de financiamiento y la ausencia de incentivos al consumo. “Mientras no haya ninguna medida que modifique esto, esto no se va a modificar en el tiempo”, afirmó.

Diab también destacó que las ventas online tuvieron un crecimiento del 17% respecto del año anterior, aunque ese incremento no alcanzó para revertir el resultado general del relevamiento. Desde CAME sostienen que, mientras algunos rubros se mantienen relativamente estables, otros continúan mostrando retrocesos.

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El diagnóstico vuelve a abrir una discusión con el Gobierno nacional, que sostiene que parte del consumo se está canalizando por otras vías, como las ventas digitales y las importaciones. Desde CAME, en cambio, remarcan que el mercado interno y la actividad de las pequeñas empresas siguen atravesando un escenario complejo.

Informe de Fernando Carrafiello.