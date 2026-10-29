El Concejo de Rosario vota finalmente la regulación de las aplicaciones de transporte

FOTO: El Ejecutivo envió al Concejo una iniciativa para incorporar las plataformas a la normativa local.

El Concejo Municipal de Rosario trata este jueves la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros, una iniciativa que avanzó en las comisiones y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto. La sesión ordinaria se desarrolla en la sala de sesiones Raúl Alfonsín del Palacio Vasallo, donde se aguarda el tratamiento del proyecto.

El despacho favorable se obtuvo el miércoles por la noche, durante una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno. La propuesta contó con el respaldo de los bloques de Unidos por Rosario y La Libertad Avanza, mientras que el bloque Peronista y Ciudad Futura se opusieron.

La iniciativa busca establecer un marco regulatorio para las plataformas electrónicas de transporte y contempla la creación de un registro bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad.

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Entre los puntos incluidos en el texto dictaminado figuran requisitos de control técnico para los vehículos, la exhibición de un código QR con información del automóvil y su conductor, y un plazo para adecuar las licencias profesionales.

El tratamiento llega después de una jornada de negociaciones entre los bloques y de protestas de taxistas frente al Palacio Vasallo, en un debate que involucra a los distintos sectores del transporte de pasajeros de la ciudad.

La discusión de este jueves representa una instancia clave para definir el futuro de la regulación. Mientras los concejales avanzan con el tratamiento legislativo, se espera conocer el resultado de la votación y los alcances definitivos de la normativa.

Informe de Agostina Meneghetti.