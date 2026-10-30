Una mujer denunció amenazas y extorsión tras contacto por redes sociales en Salta
Una joven denuncia intimidaciones y extorsiones tras contacto engañoso por redes sociales. El acusado enfrenta cargos de amenazas y extorsión.
30/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3
FOTO: El acoso digital que no cesa
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Panorama Federal
Una mujer de 22 años denunció una serie de intimidaciones y amenazas por parte de un hombre que se contactó con ella a través de redes sociales. El acusado, al principio, le ofreció trabajos como moza en un hotel, pero luego ella comprendió que la propuesta implicaba ser acompañante de los huéspedes.
La joven se negó a aceptar la oferta y el hombre la amenazó con crearle un perfil falso en redes sociales, donde ofrecería servicios sexuales. A pesar de esto, conoció al acusado, le inspiró confianza y mantuvo una relación con él, pensando que iba a ayudarla a solucionar la situación con el perfil fraudulento.
Sin embargo, al final de esa relación, el hombre comenzó a amenazarla con publicar fotos íntimas. El acusado ya había sido imputado por grooming por otra denuncia previa y salió en libertad, pero continuó con las amenazas hacia la joven.
Durante esta etapa de acoso, el hombre le exigió 4 millones de pesos para no molestarla más. Finalmente, el acusado fue imputado por los delitos de amenazas, amenazas coactivas y extorsión en concurso real.
El juez dictó prisión preventiva por tres meses en su contra mientras continúa la investigación del caso.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer denunció amenazas e intimidaciones de un hombre que la contactó por redes sociales.
¿Quién es el acusado? Un hombre que ofreció trabajos como moza pero luego intentó extorsionarla.
¿Cuándo sucedieron los hechos? La denuncia fue realizada recientemente, tras una serie de amenazas.
¿Dónde se contactaron? A través de redes sociales.
¿Cómo se resolvió la situación? El juez dictó prisión preventiva por tres meses mientras continúa la investigación.
¿Por qué es relevante? El caso involucra delitos de amenazas y extorsión, además de antecedentes de grooming.