En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Una mujer denunció amenazas y extorsión tras contacto por redes sociales en Salta

Una joven denuncia intimidaciones y extorsiones tras contacto engañoso por redes sociales. El acusado enfrenta cargos de amenazas y extorsión.

30/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Salta

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El acoso digital que no cesa

FOTO: El acoso digital que no cesa

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Mujer denunció amenazas y extorsión tras contacto por redes sociales en Salta

    Panorama Federal

    Episodios

Una mujer de 22 años denunció una serie de intimidaciones y amenazas por parte de un hombre que se contactó con ella a través de redes sociales. El acusado, al principio, le ofreció trabajos como moza en un hotel, pero luego ella comprendió que la propuesta implicaba ser acompañante de los huéspedes.

La joven se negó a aceptar la oferta y el hombre la amenazó con crearle un perfil falso en redes sociales, donde ofrecería servicios sexuales. A pesar de esto, conoció al acusado, le inspiró confianza y mantuvo una relación con él, pensando que iba a ayudarla a solucionar la situación con el perfil fraudulento.

Sin embargo, al final de esa relación, el hombre comenzó a amenazarla con publicar fotos íntimas. El acusado ya había sido imputado por grooming por otra denuncia previa y salió en libertad, pero continuó con las amenazas hacia la joven.

Durante esta etapa de acoso, el hombre le exigió 4 millones de pesos para no molestarla más. Finalmente, el acusado fue imputado por los delitos de amenazas, amenazas coactivas y extorsión en concurso real.

El juez dictó prisión preventiva por tres meses en su contra mientras continúa la investigación del caso.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer denunció amenazas e intimidaciones de un hombre que la contactó por redes sociales.

¿Quién es el acusado? Un hombre que ofreció trabajos como moza pero luego intentó extorsionarla.

¿Cuándo sucedieron los hechos? La denuncia fue realizada recientemente, tras una serie de amenazas.

¿Dónde se contactaron? A través de redes sociales.

¿Cómo se resolvió la situación? El juez dictó prisión preventiva por tres meses mientras continúa la investigación.

¿Por qué es relevante? El caso involucra delitos de amenazas y extorsión, además de antecedentes de grooming.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf