Una mujer denunció amenazas y extorsión tras contacto por redes sociales en Salta

Una mujer de 22 años denunció una serie de intimidaciones y amenazas por parte de un hombre que se contactó con ella a través de redes sociales. El acusado, al principio, le ofreció trabajos como moza en un hotel, pero luego ella comprendió que la propuesta implicaba ser acompañante de los huéspedes.

La joven se negó a aceptar la oferta y el hombre la amenazó con crearle un perfil falso en redes sociales, donde ofrecería servicios sexuales. A pesar de esto, conoció al acusado, le inspiró confianza y mantuvo una relación con él, pensando que iba a ayudarla a solucionar la situación con el perfil fraudulento.

Sin embargo, al final de esa relación, el hombre comenzó a amenazarla con publicar fotos íntimas. El acusado ya había sido imputado por grooming por otra denuncia previa y salió en libertad, pero continuó con las amenazas hacia la joven.

Durante esta etapa de acoso, el hombre le exigió 4 millones de pesos para no molestarla más. Finalmente, el acusado fue imputado por los delitos de amenazas, amenazas coactivas y extorsión en concurso real.

El juez dictó prisión preventiva por tres meses en su contra mientras continúa la investigación del caso.

Informe de Elisa Zamora