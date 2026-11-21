FOTO: Tragedia en la cárcel de Villa María: un preso falleció tras una descarga eléctrica

Un preso fue encontrado muerto en su celda del Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María, en la provincia de Córdoba, y las autoridades sospechan que falleció al recibir una descarga eléctrica.

Según informó el Servicio Penitenciario a través de sus redes oficiales, el hecho ocurrió cuando el recluso habría manipulado un alargue de fabricación casera.

En este contexto, un servicio de emergencias, junto al Servicio Médico de la cárcel, concurrió al lugar, realizó maniobras de reanimación y constató el deceso.

El diagnóstico presuntivo es una descarga eléctrica, por lo que intervino la Fiscalía de Turno, el Juzgado de Ejecución Penal pertinente y las autoridades judiciales y penitenciarias competentes, con el objetivo de inicia una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Leandro Jesús Martínez Masini, de 31 años y oriundo de Oliva, había sido condenado hace dos meses a tres años de prisión por delitos de violencia de género contra su expareja.

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Informe de Daniel Bergese.