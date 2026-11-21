Un preso murió electrocutado mientras manipulaba un alargue de fabricación casera
El hecho ocurrió en el Establecimiento Penitenciario 5 de Villa María. Leandro Jesús Martínez Masini, de 31 años y oriundo de Oliva, había sido condenado a tres años de prisión por violencia de género contra su expareja.
21/11/2026 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en la cárcel de Villa María: un preso falleció tras una descarga eléctrica
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Audio. Un preso murió electrocutado mientras manipulaba un alargue de fabricación casera
Panorama Federal
Un preso fue encontrado muerto en su celda del Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María, en la provincia de Córdoba, y las autoridades sospechan que falleció al recibir una descarga eléctrica.
Según informó el Servicio Penitenciario a través de sus redes oficiales, el hecho ocurrió cuando el recluso habría manipulado un alargue de fabricación casera.
En este contexto, un servicio de emergencias, junto al Servicio Médico de la cárcel, concurrió al lugar, realizó maniobras de reanimación y constató el deceso.
El diagnóstico presuntivo es una descarga eléctrica, por lo que intervino la Fiscalía de Turno, el Juzgado de Ejecución Penal pertinente y las autoridades judiciales y penitenciarias competentes, con el objetivo de inicia una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Leandro Jesús Martínez Masini, de 31 años y oriundo de Oliva, había sido condenado hace dos meses a tres años de prisión por delitos de violencia de género contra su expareja.
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Informe de Daniel Bergese.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la cárcel de Villa María? Un preso fue encontrado muerto tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un alargue casero.
¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió el jueves 20 de noviembre a las 15:04.
¿Qué medidas se tomaron tras el suceso? El Servicio Médico de la cárcel intentó reanimar al preso, pero se constató su deceso a las 15:25.
¿Quiénes están investigando el caso? Intervienen la Fiscalía de Turno y el Juzgado de Ejecución Penal para esclarecer el hecho.
¿Se conoce la identidad del fallecido? Aún no se ha revelado la identidad del preso ni su situación legal en el penal.