Preocupación por la crisis en IOSFA: despidos y cierre de un centro médico en Mendoza

La tensión y la incertidumbre crecen en Mendoza por la reestructuración de la Obra Social Militar IOSFA. Más de una veintena de empleados reciben notificaciones oficiales de despido que se harán efectivas a partir del 30 de noviembre.

La medida golpea de lleno al Centro Médico Santa Rita, ubicado en la ciudad de Mendoza, establecimiento que cerrará sus puertas. Esta situación afectará a unos 15 profesionales de la salud y personal administrativo, sumándose a la reciente clausura de la farmacia propia.

El ajuste forma parte del plan del Ministerio de Defensa de la Nación para disolver IOSFA y dividir la cobertura entre el personal castrense y las Fuerzas Federales de Seguridad. Ante este escenario, los trabajadores anuncian una movilización de protesta para este viernes.

Los empleados alertan sobre el impacto sanitario que el cese de atención provocará en miles de afiliados cuyanos. La preocupación por la cobertura y la continuidad de atención médica se encuentra en el centro de la disputa laboral.

Informe de Laura Carbonari