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Las Heras elaboró protocolo de evacuación ante riesgo de tormentas por fenómeno del super niño

El municipio de Las Heras implementa un protocolo de evacuación por el superniño, ante el riesgo de desbordes en el P. de Monte, priorizando la seguridad de los vecinos.

18/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

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Evacuación en Las Heras: un protocolo vital

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El municipio de Las Heras implementa un protocolo de evacuación destinado a los vecinos del P. de Monte, en respuesta al riesgo que suponen las tormentas por el fenómeno del superniño.

Gonzalo Toledo, director de Planificación Urbana, comentó sobre el objetivo del protocolo: "Este protocolo lo que establece es una etapa temprana de prevención, una etapa de actuación durante el fenómeno y una etapa posterior al fenómeno".

La decisión surge en un área considerada conflictiva debido a los desbordes que pueden ocurrir ante situaciones climáticas adversas.

Informe de Facundo Di María

Lectura rápida

¿Qué se implementa en Las Heras? Un protocolo de evacuación para los vecinos del P. de Monte.

¿Quién es el director de Planificación Urbana? Gonzalo Toledo.

¿Cuál es el objetivo del protocolo? Establecer etapas de prevención, actuación y seguimiento tras el fenómeno.

¿Dónde se aplica este protocolo? En el municipio de Las Heras, específicamente en el P. de Monte.

¿Por qué se implementa este protocolo? Debido al riesgo de desbordes ante tormentas por el fenómeno del superniño.

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