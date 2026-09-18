Las Heras elaboró protocolo de evacuación ante riesgo de tormentas por fenómeno del super niño

El municipio de Las Heras implementa un protocolo de evacuación destinado a los vecinos del P. de Monte, en respuesta al riesgo que suponen las tormentas por el fenómeno del superniño.

Gonzalo Toledo, director de Planificación Urbana, comentó sobre el objetivo del protocolo: "Este protocolo lo que establece es una etapa temprana de prevención, una etapa de actuación durante el fenómeno y una etapa posterior al fenómeno".

La decisión surge en un área considerada conflictiva debido a los desbordes que pueden ocurrir ante situaciones climáticas adversas.

Informe de Facundo Di María