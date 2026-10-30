La Cruz Roja se prepara para ayudar a afectados por inundaciones en Mendoza ante alerta del superniño

La Cruz Roja asistirá a las personas vulnerables en caso de inundaciones y fuertes tormentas en Mendoza, teniendo en cuenta las alertas emitidas por el fenómeno del superniño.

La titular de la filial local, Cristina Sánchez, enfatiza la labor de la entidad en situaciones críticas. "Cuando el Estado ya satura toda su manera de poder trabajar, nos llama. Nosotros somos auxiliares de los poderes públicos", afirmó.

La Cruz Roja se encuentra en preparación, dispuesta a ofrecer asistencia efectiva. "Nosotros podemos ayudar con carpas sanitarias, podemos tener gente preparada, los voluntarios estamos preparados", agregó Sánchez.

Informe de Facundo Di María