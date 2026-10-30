La Cruz Roja se prepara para ayudar a afectados por inundaciones en Mendoza ante alerta del superniño
La Cruz Roja asistirá a personas vulnerables en Mendoza ante las inundaciones por el fenómeno del superniño. La titular local reafirma su compromiso en emergencias.
30/10/2026 | 14:49Redacción Cadena 3
FOTO: Cruz Roja lista para ayudar en Mendoza
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Panorama Federal
La Cruz Roja asistirá a las personas vulnerables en caso de inundaciones y fuertes tormentas en Mendoza, teniendo en cuenta las alertas emitidas por el fenómeno del superniño.
La titular de la filial local, Cristina Sánchez, enfatiza la labor de la entidad en situaciones críticas. "Cuando el Estado ya satura toda su manera de poder trabajar, nos llama. Nosotros somos auxiliares de los poderes públicos", afirmó.
La Cruz Roja se encuentra en preparación, dispuesta a ofrecer asistencia efectiva. "Nosotros podemos ayudar con carpas sanitarias, podemos tener gente preparada, los voluntarios estamos preparados", agregó Sánchez.
Informe de Facundo Di María
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¿Qué entidad asistirá a las personas vulnerables? La Cruz Roja asistirá a las personas vulnerables en caso de inundaciones y fuertes tormentas.
¿Quién es la titular de la filial local? La titular de la filial local es Cristina Sánchez.
¿Cuándo se activará la asistencia? La asistencia se activará en caso de inundaciones y fuertes tormentas, considerando las alertas del fenómeno del superniño.
¿Dónde se llevará a cabo la asistencia? La asistencia se llevará a cabo en Mendoza.
¿Cómo se preparará la Cruz Roja? La Cruz Roja se preparará ofreciendo carpas sanitarias y contando con voluntarios capacitados.
¿Por qué es importante la intervención de la Cruz Roja? La intervención es importante porque actúa como auxiliar de los poderes públicos cuando el Estado no puede manejar la situación.