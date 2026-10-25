Feroz enfrentamiento en Fuerte Apache: dos muertos y varios heridos en un tiroteo entre bandas

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- En un nuevo episodio de violencia en el Barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", un tiroteo entre dos bandas rivales dejó como saldo dos muertos y cuatro heridos. El incidente ocurrió en la localidad bonaerense de Ciudadela.

De acuerdo con fuentes policiales, la balacera tuvo lugar entre los nudos 3 y 6 del barrio, y las víctimas fatales fueron identificadas como T.G., de 17 años, y un hombre de 36 años de apellido Quispe.

Los heridos incluyen a un joven de 20 años que sufrió lesiones en su brazo y pierna, un chico de 17 años que recibió un disparo en la pierna, una joven de 18 años con un balazo en el tobillo, y una cuarta persona de la que no se ha podido determinar edad ni género.

Las víctimas se encontraban en el Nudo 6 cuando un automóvil pasó y desde su interior se realizaron disparos antes de escapar. Tras el ataque, se escucharon gritos y se registraron corridas en la zona. En un video que circuló, se observa a un grupo de personas armadas intentando repeler el ataque.

Uno de los heridos fue trasladado en una moto hacia el hospital, acompañado por dos personas más. En otro video viralizado, se pueden ver a cinco hombres armados y encapuchados resguardando un búnker, mientras disparan a quemarropa a otros tres individuos.

La Justicia investiga el hecho como una posible disputa territorial entre bandas, señalando a "Los Fiolos" y la Villa Matienzo como los grupos involucrados. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial de San Martín, bajo la dirección de Daniela D’Elia, está a cargo de la investigación, que incluye el análisis de cámaras de seguridad, la búsqueda de testigos, y la realización de autopsias para esclarecer los detalles del ataque.

Se ha informado que tanto uno de los fallecidos como uno de los heridos tenían antecedentes penales. Quispe contaba con dos causas por infracción a la Ley 23.737, relacionada con drogas, mientras que el joven de 20 años tenía un expediente por el mismo delito y otro por hurto, ambos de este año.