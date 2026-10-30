Denuncian operación de yates en Ushuaia que amenaza ecosistemas del Parque Nacional Tierra del Fuego

FOTO: Manequén alerta sobre el peligro ambiental en la bahía La Pataya

La organización ambientalista Manekenk denuncia la operación de yates en Ushuaia tras la reciente autorización de ingresos de yates y uso de helicópteros privados en la bahía Lapataia, un área de máxima sensibilidad ecológica dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Nancy Fernández, integrante de la asociación, en diálogo con Cadena 3 comentó que "está expresamente prohibido por la ley de parques nacionales" y que esta situación genera un amplio rechazo por parte de la comunidad ambiental y turística.

Fernández señala que esta operación "representa una afectación al ambiente natural, a los fondos marinos de la bahía Lapataia, que son ambientes prístinos, ambientes sin proteger". Además, subraya la grave amenaza que representa para la biodiversidad local y las especies en vías de extinción, como el quetro austral, el wixín y el cauquén colorado.

La denuncia de Manekenk genera preocupación en la comunidad sobre la preservación de los ecosistemas en un área tan vulnerable como la bahía Lapataia, ante la posible expansión de actividades que pongan en riesgo su conservación.

Informe de Sebastián Peri Robledo