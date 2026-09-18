Denuncian abuso en instituto de formación docente en Lanús: la víctima es menor de edad

Una madre denunció un caso de abuso en un instituto de formación docente en Lanús, donde el acusado tiene 47 años y la víctima es menor de edad.

Griselda, madre de la víctima, relató la situación: "Mi hija, a la primera que contó fue una compañera. Compañera fue hablar con los directivos y automáticamente los directivos hablaron con mi hija y llamaron a la asistencia médica porque vino la ambulancia".

La madre añadió que su hija estaba "angustiada, no es para menos". Tras el hecho, hicieron la denuncia en la comisaría segunda de Lanús. El caso está bajo la intervención del juzgado número ocho, catalogado como abuso sexual simple.

Griselda expresó su preocupación por la situación del acusado: "Estoy esperando la detención porque todavía él está libre caminando. En realidad también es un poco esto, ¿no? El tema de que estaba dentro de aula con menores de edad".

Este caso resalta la importancia de abordar y denunciar situaciones de abuso en entornos de formación educativa, donde la seguridad de los estudiantes debe ser prioridad.

Informe de Pilar Gill Peris