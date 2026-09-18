Denuncian abuso en instituto de formación docente en Lanús: la víctima es menor de edad
Una madre denunció abuso sexual en un instituto de formación docente en Lanús. La víctima es menor de edad y el caso está bajo investigación judicial.
18/09/2026 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Abuso en instituto docente: una madre alza la voz
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Audio. Denuncian abuso en instituto de formación docente en Lanús, donde la víctima es menor de edad
Panorama Federal
Una madre denunció un caso de abuso en un instituto de formación docente en Lanús, donde el acusado tiene 47 años y la víctima es menor de edad.
Griselda, madre de la víctima, relató la situación: "Mi hija, a la primera que contó fue una compañera. Compañera fue hablar con los directivos y automáticamente los directivos hablaron con mi hija y llamaron a la asistencia médica porque vino la ambulancia".
La madre añadió que su hija estaba "angustiada, no es para menos". Tras el hecho, hicieron la denuncia en la comisaría segunda de Lanús. El caso está bajo la intervención del juzgado número ocho, catalogado como abuso sexual simple.
Griselda expresó su preocupación por la situación del acusado: "Estoy esperando la detención porque todavía él está libre caminando. En realidad también es un poco esto, ¿no? El tema de que estaba dentro de aula con menores de edad".
Este caso resalta la importancia de abordar y denunciar situaciones de abuso en entornos de formación educativa, donde la seguridad de los estudiantes debe ser prioridad.
Informe de Pilar Gill Peris
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una madre denunció un caso de abuso en un instituto de formación docente en Lanús.
¿Quiénes están involucrados? La madre, Griselda, y un acusado de 47 años con una víctima menor de edad.
¿Cuándo se hizo la denuncia? La denuncia fue realizada tras el hecho, en la comisaría segunda de Lanús.
¿Dónde está el caso actualmente? El caso está bajo la intervención del juzgado número ocho, catalogado como abuso sexual simple.
¿Por qué es importante este caso? Resalta la necesidad de abordar y denunciar situaciones de abuso en entornos educativos, priorizando la seguridad de los estudiantes.