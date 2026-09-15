Corte total en ruta 38: desvíos obligatorios por trabajos en La Cocha durante siete días
Vialidad Nacional establece un corte en la ruta 38 por trabajos para evitar inundaciones. La interrupción afectará la circulación durante siete días.
15/09/2026 | 15:14Redacción Cadena 3
FOTO: Corte en ruta 38: desvíos obligatorios
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Audio. Corte total en ruta 38: desvíos obligatorios por trabajos en La Cocha durante siete días
Panorama Federal
Vialidad Nacional informa que desde hoy y por un lapso estimado de siete días, habrá un corte total sobre la ruta 38 a la altura de Rumipunco, en el departamento de La Cocha.
La interrupción de la circulación se aplicará diariamente en los horarios de 8.30 a 19 horas. Esta medida responde a trabajos para ampliar la capacidad de tres alcantarillas en la zona.
Durante las horas del corte, los vehículos que viajen tanto desde y hacia Tucumán como hacia Catamarca podrán circular obligatoriamente por el desvío habilitado a través de las calles internas del pueblo.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué se informa? Se informa sobre un corte total en la ruta 38 a la altura de Rumipunco.
¿Quién lo comunica? La información es proporcionada por Vialidad Nacional.
¿Cuándo se llevará a cabo? Desde hoy y por un lapso estimado de siete días.
¿Dónde se realizará el corte? En la ruta 38, a la altura de Rumipunco, en el departamento de La Cocha.
¿Por qué se realiza el corte? Para realizar trabajos de ampliación de la capacidad de tres alcantarillas.