Corte total en ruta 38: desvíos obligatorios por trabajos en La Cocha durante siete días

Vialidad Nacional informa que desde hoy y por un lapso estimado de siete días, habrá un corte total sobre la ruta 38 a la altura de Rumipunco, en el departamento de La Cocha.

La interrupción de la circulación se aplicará diariamente en los horarios de 8.30 a 19 horas. Esta medida responde a trabajos para ampliar la capacidad de tres alcantarillas en la zona.

Durante las horas del corte, los vehículos que viajen tanto desde y hacia Tucumán como hacia Catamarca podrán circular obligatoriamente por el desvío habilitado a través de las calles internas del pueblo.

Informe de Gabriel Melián