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Advierten en Salta que aumentaron las autolesiones en niños de 12 a 15

Diego Gareca, del Hospital Pública Materno Infantil, alertó sobre el alarmante aumento de autolesiones entre niños de 12 a 15 años en Salta, con cortes en diversas partes del cuerpo.

17/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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Aumentan las autolesiones en la infancia

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  1.

    Audio. Aumentan las autolesiones en niños de 12 a 15 años en Salta, advirtió el Hospital Materno Infantil

    Panorama Federal

    Episodios

Diego Gareca, responsable de la Unidad de Salud Mental del Hospital Público Materno Infantil, alertó sobre el aumento de autolesiones en la infancia.

En la emergencia de este hospital, Gareca destaca que las autolesiones son un problema que no se logra tramitar adecuadamente. Señala que esto ocurre particularmente entre los años 12 y 15. ¿Qué tipo de autolesiones? El médico menciona que son, en general, cortes en antebrazos, cortes en las piernas, muñecas, tobillos y muslos.

Gareca también indicó: "Notamos un cierto incremento de consultas, incluso de heteroagresión, auto y heteroagresión". Estos datos reflejan una realidad preocupante que requiere atención urgente por parte de los servicios de salud mental en la región.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién alertó sobre el aumento de autolesiones en la infancia?
Diego Gareca, responsable de la Unidad de Salud Mental del Hospital Público Materno Infantil.

¿Qué tipo de autolesiones se mencionan?
Cortes en antebrazos, piernas, muñecas, tobillos y muslos.

¿En qué rango de edad se observa el problema?
Entre los años 12 y 15.

¿Qué incremento se ha notado en las consultas?
Un incremento en consultas de heteroagresión, auto y heteroagresión.

¿Por qué es urgente la atención en salud mental?
Refleja una realidad preocupante que requiere atención urgente de los servicios de salud mental en la región.

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