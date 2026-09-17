Advierten en Salta que aumentaron las autolesiones en niños de 12 a 15

Diego Gareca, responsable de la Unidad de Salud Mental del Hospital Público Materno Infantil, alertó sobre el aumento de autolesiones en la infancia.

En la emergencia de este hospital, Gareca destaca que las autolesiones son un problema que no se logra tramitar adecuadamente. Señala que esto ocurre particularmente entre los años 12 y 15. ¿Qué tipo de autolesiones? El médico menciona que son, en general, cortes en antebrazos, cortes en las piernas, muñecas, tobillos y muslos.

Gareca también indicó: "Notamos un cierto incremento de consultas, incluso de heteroagresión, auto y heteroagresión". Estos datos reflejan una realidad preocupante que requiere atención urgente por parte de los servicios de salud mental en la región.

Informe de Elisa Zamora