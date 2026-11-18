La Praia Mole, uno de los destinos turísticos más atractivos de Florianópolis, Brasil, combina extensas áreas de vegetación, playas de arena clara y un mar abierto que convoca especialmente a los amantes del surf. A pocas semanas del inicio del verano, un recorrido de Cadena 3 permitió conocer sus principales características y los precios que deberán afrontar los turistas argentinos.

Ubicada en el sector este de la isla de Santa Catarina, a unos 28 kilómetros de la Praia dos Ingleses, Mole se distingue por su entorno natural y sus paisajes. El acceso se realiza desde una ruta rodeada de morros cubiertos de vegetación, desde donde pueden observarse distintos sectores del océano Atlántico.

El paisaje se caracteriza por senderos arbolados, escalinatas y miradores que permiten contemplar el mar desde diferentes alturas.

La playa tiene aproximadamente 960 metros de extensión. Sus olas y las características del mar abierto la convierten en uno de los puntos elegidos para practicar surf, aunque las corrientes y la profundidad requieren precaución al ingresar al agua.

Otro de sus atractivos es la presencia de bares y paradores integrados al paisaje, algunos ubicados sobre las laderas de los morros, con vistas panorámicas hacia el océano.

Uno de los aspectos más relevantes para quienes preparan sus vacaciones es el presupuesto necesario para disfrutar de una jornada de playa.

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Los precios de distintos alimentos y bebidas, expresados en pesos argentinos, son los siguientes:

• Choclo: $4.500.

• Queso asado: $4.500.

• Brochetas de pollo o carne: $4.500.

• Choripán: $7.500.

• Sándwiches: alrededor de $7.500.

• Hamburguesas: desde aproximadamente $7.000.

• Bidón de cinco litros de agua mineral: $3.800.

• Caipiriña: entre $9.000 y $10.500.

Estos valores son orientativos y pueden variar según el establecimiento, la ubicación y el tipo de cambio utilizado para convertir los precios a moneda argentina.

Para quienes decidan viajar a Brasil en auto, el precio del combustible representa otro factor importante en la planificación del presupuesto.

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Durante el recorrido se relevaron valores de entre $1.800 y $2.100 por litro de nafta común, mientras que otras variedades de nafta se ubicaban entre $2.000 y $2.160. En tanto, el gasoil registra precios de entre $2.100 y $2.330 por litro, siempre expresados en pesos argentinos.

En relación con el cambio de moneda, la cotización de referencia del dólar se ubicaba entre 5,70 y 5,78 reales. Las casas de cambio ofrecen valores inferiores para quienes llevaban dólares en efectivo, con cotizaciones de entre 5,10 y 5,40 reales por unidad.

Por ese motivo, conviene comparar las cotizaciones antes de cambiar dinero y tener disponibles medios de pago electrónicos.

Informe de Orlando Morales.