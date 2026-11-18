FOTO: Camboriú, uno de los destinos más elegidos por los argentinos en el verano.

En una nueva escala del Operativo Verano de Cadena 3, el periodista Orlando Morales transmitió este miércoles desde el balneario de Camboriú —a la que definió como la "Dubai de Brasil"— para detallar los preparativos de la ciudad costera de cara a las fiestas y a la temporada estival.

Ubicado en la peatonal central que desemboca desde la calle Brasil hacia la avenida Atlántica, Morales destacó la imponente decoración navideña y la gran convocatoria proyectada para las celebraciones de fin de año.

Asimismo, relató que durante diciembre la ocupación comienza a completarse con visitantes de San Pablo, Curitiba y Río de Janeiro, para luego dar paso al flujo masivo de turistas del Mercosur provenientes de Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.

Al describir la atmósfera playera a lo largo de los nueve kilómetros de costa, el cronista resaltó la intensa actividad recreativa que se vive a toda hora, con partidos de fútbol, vóley y canchas de bocha instaladas cada 20 metros.

Morales explicó, además, el minucioso trabajo de mantenimiento nocturno que realizan camiones especializados para "peinar" y cepillar la franja de arena de casi 80 metros de ancho, dejándola suave y limpia para los veraneantes del día siguiente.

Con una temperatura agradable de 23 grados, subrayó que la vida nocturna en la playa se mantiene con la misma concurrencia e intensidad que durante el día.

Durante el recorrido, el periodista conversó en vivo con Leandro, propietario de un puesto gastronómico situado en la peatonal de la playa central, para repasar la oferta de menús e informar a los oyentes los valores de referencia para este verano.

Leandro detalló las opciones de platos individuales que incluyen alternativas de carne, pescado, pollo, además de pizzas, hamburguesas y camarones.

Al consultar por los costos, se precisó que una porción individual de carne vacuna tiene un valor de 42 reales, lo que equivale a unos 12.300 pesos argentinos.

En la misma línea de precios, el comerciante gastronómico indicó que el plato de pescado cuesta también 42 reales (alrededor de 12.300 pesos), mientras que la opción de pollo se ubica en 38 reales, representando una alternativa cercana a los 11.000 pesos argentinos.

En cuanto a las bebidas tradicionales, Leandro señaló que la caipiriña clásica tiene un costo de 8.000 pesos, configurando una propuesta accesible para los turistas que buscan almorzar o cenar frente al mar.

La transmisión cerró con un distendido diálogo entre Orlando Morales y el conductor Chema Forte, en el que el corresponsal bromeó sobre la infaltable costumbre de acompañar el pescado con una caipiriña, comparando su arraigo cultural con el del fernet con coca en Córdoba.