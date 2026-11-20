En la antesala de la temporada de verano en el sur de Brasil, Gilson, un trabajador y artesano local de la Barra Norte de Balneário Camboriú, se ha convertido en una de las atracciones más pintorescas para quienes pasean por la costa. Con su llamativo triciclo totalmente revestido en caracoles y una mandíbula de tiburón exhibida como trofeo, el comerciante invitó a los turistas argentinos a visitar este sector de la ciudad catarinense.

“Estamos trabajando aquí en la Barra Norte. Hacemos trencitas y tenemos todo tipo de recuerdos. Cuando vengan para acá, tienen que visitar la bicicleta”, señaló Gilson en diálogo con Cadena 3, haciendo referencia a su vehículo de tres ruedas decorado artesanalmente con conchas marinas.

Entre bromas y anécdotas para atraer a los visitantes, el artesano mostró una boca de tiburón que forma parte de su puesto y relató entre risas su origen: “Esto lo saqué del fondo del mar. Buceé en el fondo del mar, es una boca de tiburón; le di un golpe y le arranqué un diente”. Antes de despedirse, envió un cálido saludo a la audiencia argentina: “Los estamos esperando a todos ustedes aquí en Balneário Camboriú”.

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Qué ofrece la Barra Norte para este verano

Además de los puestos artesanales como el de Gilson, el extremo norte de Camboriú presenta renovados atractivos para los veraneantes:

Camino ecológico iluminado: Un sendero con pasarelas de madera que bordea el morro bajo la sombra de los árboles, conectando las aguas tranquilas de la bahía con el mar abierto y la Praia dos Amores. Como novedad para esta temporada, el circuito cuenta con iluminación nocturna para realizar caminatas después del atardecer.

Clima y temperatura del agua: Aunque el inicio de la temporada presenta jornadas variables con nubosidad y chaparrones pasajeros —propios de la época y del fenómeno de El Niño—, la temperatura cálida del mar permite disfrutar de la playa incluso en días nublados.