De trenzas a dientes de tiburón: la curiosa historia del artesano de Camboriú
En la Barra Norte de Balneário Camboriú, Gilson llama la atención de los turistas con un triciclo cubierto de caracoles y una mandíbula de escualo que asegura haber rescatado del fondo del mar.
20/11/2026 | 10:05Redacción Cadena 3
FOTO: Gilson invita a los argentinos a vacacionar en Camboriú.
FOTO: Así amanece Camboriú.
FOTO: Así amanece Camboriú.
FOTO: Así amanece Camboriú.
FOTO: Así amanece Camboriú.
FOTO: Así amanece Camboriú.
FOTO: Así amanece Camboriú.
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Audio. De trenzas a dientes de tiburón: la curiosa historia del artesano de Camboriú
Operativo Verano 2027
En la antesala de la temporada de verano en el sur de Brasil, Gilson, un trabajador y artesano local de la Barra Norte de Balneário Camboriú, se ha convertido en una de las atracciones más pintorescas para quienes pasean por la costa. Con su llamativo triciclo totalmente revestido en caracoles y una mandíbula de tiburón exhibida como trofeo, el comerciante invitó a los turistas argentinos a visitar este sector de la ciudad catarinense.
“Estamos trabajando aquí en la Barra Norte. Hacemos trencitas y tenemos todo tipo de recuerdos. Cuando vengan para acá, tienen que visitar la bicicleta”, señaló Gilson en diálogo con Cadena 3, haciendo referencia a su vehículo de tres ruedas decorado artesanalmente con conchas marinas.
Entre bromas y anécdotas para atraer a los visitantes, el artesano mostró una boca de tiburón que forma parte de su puesto y relató entre risas su origen: “Esto lo saqué del fondo del mar. Buceé en el fondo del mar, es una boca de tiburón; le di un golpe y le arranqué un diente”. Antes de despedirse, envió un cálido saludo a la audiencia argentina: “Los estamos esperando a todos ustedes aquí en Balneário Camboriú”.
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Qué ofrece la Barra Norte para este verano
Además de los puestos artesanales como el de Gilson, el extremo norte de Camboriú presenta renovados atractivos para los veraneantes:
Camino ecológico iluminado: Un sendero con pasarelas de madera que bordea el morro bajo la sombra de los árboles, conectando las aguas tranquilas de la bahía con el mar abierto y la Praia dos Amores. Como novedad para esta temporada, el circuito cuenta con iluminación nocturna para realizar caminatas después del atardecer.
Clima y temperatura del agua: Aunque el inicio de la temporada presenta jornadas variables con nubosidad y chaparrones pasajeros —propios de la época y del fenómeno de El Niño—, la temperatura cálida del mar permite disfrutar de la playa incluso en días nublados.
Lectura rápida
¿Quién es Gilson?
Es un trabajador y artesano local de la Barra Norte de Balneário Camboriú, conocido por su triciclo decorado con caracoles.
¿Qué ofrece la Barra Norte este verano?
Presenta puestos artesanales, un camino ecológico iluminado y buenas condiciones para disfrutar de la playa.
¿Qué es el camino ecológico iluminado?
Es un sendero con pasarelas de madera que conecta la bahía con el mar abierto y la Praia dos Amores, ahora con iluminación nocturna.
¿Cómo es el clima al inicio de la temporada?
Se caracteriza por jornadas variables con nubosidad y chaparrones pasajeros, típicos de la época y del fenómeno de El Niño.
¿Qué invitación hace Gilson a los turistas?
Invita a los turistas argentinos a visitar su puesto y disfrutar de los atractivos de Balneário Camboriú.