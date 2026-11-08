Trump considera improbable un nuevo ataque a Irán si se avanza en negociaciones

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que es "muy improbable" que ordene nuevos ataques militares contra Irán si se logran avances en las negociaciones para resolver el conflicto. Sin embargo, advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para intervenir y que podrían destruir múltiples instalaciones estratégicas en Irán.

"Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido. La respuesta es que es muy poco probable que sea necesario", declaró Trump en una entrevista telefónica de 20 minutos con la cadena CNN, refiriéndose a las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán y la situación en el estrecho de Ormuz.

El mandatario reiteró que prefiere evitar una nueva ofensiva, pero dejó en claro que no descarta el uso de la fuerza militar. "Lo haría si fuera necesario, pero los golpeamos muy duro. Los golpeé muy duro. No saben lo duro que los golpeé", expresó.

En este contexto, describió a Irán como un país debilitado tanto económica como militarmente, y aseguró que el gobierno iraní tiene un fuerte interés en llegar a un acuerdo con Washington.

No obstante, Trump combinó sus comentarios favorables a una salida negociada con nuevas amenazas sobre la capacidad militar de EE.UU. en la región. "Estamos preparados para eso. Tengo tres portaaviones aquí. El otro acaba de llegar. Tenemos tres. Están completamente preparados y armados", afirmó.

El presidente estadounidense también reveló que el Pentágono ha identificado posibles objetivos estratégicos dentro de Irán, incluyendo centrales eléctricas y puentes. "Tenemos 38 puentes en la mira que podemos derribar literalmente en una hora", advirtió. Sin embargo, destacó que preferiría evitar la destrucción de esa infraestructura, ya que su reconstrucción tomaría años.

Trump también sostuvo que los bombardeos estadounidenses han reducido significativamente la capacidad militar de Irán y afirmó que Teherán conserva apenas el 10% de su capacidad de misiles y el 15% de sus drones, cifras que no han sido verificadas de manera independiente.

Estas declaraciones se producen ocho meses después del inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un contexto de estancamiento en las negociaciones y persistentes incidentes contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo es crucial para el transporte de petróleo y se encuentra en el centro de las tensiones debido a las restricciones y ataques que afectan la navegación comercial.

Qatar, actuando como mediador entre Washington y Teherán, informó que Trump mantuvo el viernes una conversación telefónica con el emir Tamim bin Hamad Al Thani para discutir posibles medidas de distensión.

Por su parte, Abbas Araghchi, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, ha estado en contacto con varios de sus homólogos de Medio Oriente para abordar la situación regional, aunque no se han anunciado avances significativos en las conversaciones.

Pese al tono más favorable hacia una negociación, Trump insistió en que la posibilidad de evitar nuevos ataques dependerá de que Irán acepte un acuerdo que Washington considere lo suficientemente sólido. La combinación de gestos diplomáticos y advertencias militares refleja la presión que la Casa Blanca mantiene sobre Teherán en un conflicto que sigue afectando la seguridad regional y el comercio energético internacional.