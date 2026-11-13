Sheinbaum asegura que ya no existen caravanas migrantes rumbo a Estados Unidos

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que ya no hay ninguna caravana de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Esta declaración se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con aumentar los aranceles a México si no se detenía el avance del grupo migrante.

La caravana más reciente estaba compuesta por alrededor de 1.000 migrantes centroamericanos que arribaron a México el fin de semana. Otra caravana, de aproximadamente 100 personas, fue desmantelada por las autoridades apenas ingresaron al país.

"Podemos informar con claridad que no hay ninguna caravana en este momento que está en tránsito hacia la frontera norte", declaró Sheinbaum, indicando que las autoridades locales han disuadido a los migrantes, según reportes de DW y Noticias Argentinas.

La mandataria explicó que la mayoría de los migrantes han regresado a sus países de origen y mencionó que se está formando un nuevo grupo, el cual ya está siendo asistido por las autoridades. Destacó que ninguno de estos grupos ha logrado avanzar más allá de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca.

Lectura rápida

¿Qué dijo Sheinbaum?

Afirmó que no hay caravanas migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.

¿Cuántos migrantes estaban en la última caravana?

Alrededor de 1.000 migrantes centroamericanos llegaron a México.

¿Qué pasó con otras caravanas?

Se desintegraron y la mayoría regresaron a sus países de origen.

¿Dónde se han disuelto las caravanas?

Principalmente en el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

¿Cuál es el contexto de sus declaraciones?

Se da en un contexto de amenazas de Trump de aumentar aranceles a México.