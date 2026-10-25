Reino Unido enfrenta su segunda tormenta del fin de semana con fuertes vientos y cortes de luz
La tormenta Boelo generó cortes de luz y condiciones peligrosas en Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra. Se registraron ráfagas de viento de más de 128 km/h y se advirtieron inundaciones.
FOTO: Reino Unido sufre su segunda gran tormenta del fin de semana
LONDRES (AP) — La segunda de dos tormentas que azotaban el Reino Unido este fin de semana provocó interrupciones generalizadas en los desplazamientos y cortes de electricidad en Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra el domingo.
La Met Office, el servicio meteorológico británico, advirtió que la tormenta Boelo crearía condiciones peligrosas para la vida debido a escombros arrastrados por el viento y fuerte oleaje, y señaló que la gente debería permanecer en interiores tanto como sea posible.
Ya se habían registrado ráfagas superiores a 128 kilómetros por hora (80 millas por hora) en Escocia, también en la isla de Tiree, en las Hébridas Interiores. La empresa energética SSEN informó que, hasta las 10 de la mañana, se habían reportado en Escocia un total de 93 cortes de electricidad no planificados.
Había una alerta ámbar por viento, la segunda más severa de la Met Office, vigente en toda Escocia y el norte de Inglaterra hasta la noche del domingo. También se emitieron alertas por inundaciones, y se reportaron interrupciones en aeropuertos, ferris, ferrocarriles y carreteras.
Boelo llegó poco después de la tormenta Austen, que azotó el sur de Inglaterra el viernes. National Grid, que distribuye electricidad en todo el Reino Unido, indicó que para las 7 de la tarde del sábado se había restablecido el suministro a más de 130.000 propiedades afectadas por Austen.
La Met Office comenzó a asignar nombres a las grandes tormentas en 2015 como una forma de mantener al público informado sobre el mal tiempo. Las tormentas se nombran en orden alfabético a lo largo de la temporada, de septiembre a agosto.
Lectura rápida
¿Qué tormenta afecta al Reino Unido?
La tormenta que afecta al Reino Unido es la segunda del fin de semana, llamada Boelo.
¿Qué regiones están afectadas?
Las regiones afectadas incluyen Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra.
¿Cuáles son los principales problemas causados?
Se han reportado cortes de electricidad y condiciones peligrosas debido a fuertes vientos y oleaje.
¿Qué velocidad alcanzan los vientos?
Las ráfagas de viento han superado los 128 kilómetros por hora en Escocia.
¿Cuándo se emitieron las alertas?
Las alertas se emitieron el domingo y están vigentes hasta la noche.
[Fuente: AP]