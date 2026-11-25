BARCELONA (AP) — Las autoridades españolas han informado que casi 2.000 migrantes llegaron a las Islas Canarias el martes, estableciendo un nuevo récord de arribos al archipiélago en un solo día.

Este incremento en las llegadas se produce a pocos días de las elecciones generales que se celebrarán el domingo en España, donde la migración se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los votantes.

El servicio de Salvamento Marítimo reportó que 1.990 personas arribaron en 15 embarcaciones, mientras que buques de búsqueda y rescate asistían a cada una de ellas hasta llegar a la pequeña isla de El Hierro.

"Es un día tristemente histórico", expresó Fernando Clavijo, presidente regional de Canarias, en una entrevista con la radio española Cadena Ser.

De los migrantes que llegaron, alrededor de 100 eran menores, incluyendo un bebé de apenas cuatro días que nació durante el trayecto. Las Canarias, que son un destino turístico popular para muchos europeos debido a su clima templado, han sido durante años un punto clave de entrada para migrantes que buscan llegar a Europa. Sin embargo, esta ruta es extremadamente peligrosa, con miles de personas que pierden la vida en el intento.

A pesar de que el archipiélago se sitúa a aproximadamente 105 kilómetros (65 millas) de la costa africana más cercana, muchos migrantes optan por rutas más largas para evitar a las fuerzas de seguridad. Estos viajes pueden prolongarse durante días o semanas, y numerosas embarcaciones no logran alcanzar su destino, quedando a la deriva en el Atlántico.

Este año, más de 26.000 personas han llegado a las Canarias, de las cuales la mitad lo hizo solo en noviembre. El récord anterior de llegadas fue establecido hace apenas dos semanas, con 1.400 personas.

En su visita a las islas en junio, el papa León XIV advirtió a los traficantes de personas que enfrentarían la ira de Dios por aprovecharse de la desesperación de los migrantes.

Las salidas desde África occidental son estacionales, y noviembre es un mes caracterizado por una intensa actividad, ya que muchos migrantes intentan partir antes de que el clima marítimo se complique con la llegada del invierno. Recientemente, el Atlántico ha estado en calma, lo que ha facilitado el aumento en el número de salidas.

La mayoría de las embarcaciones que llegaron el martes provenían de Senegal y Gambia, según indicó Clavijo. A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea para reducir el flujo de migrantes en Africa occidental, muchos consideran que marcharse es su única opción para encontrar empleo y mejorar sus condiciones de vida.

"Las condiciones de navegación eran favorables y había luna llena, así que estas personas que buscan un futuro mejor terminaron en nuestras costas", explicó Clavijo.

El mandatario destacó que El Hierro, la isla más occidental del archipiélago, con una población de 12.000 habitantes, no puede hacer frente a una afluencia tan grande de personas, muchas de las cuales llegan agotadas y en condiciones precarias.

Si bien Clavijo manifestó su satisfacción con el traslado de migrantes adultos a la España peninsular, solicitó apoyo a otras regiones para acoger a los menores no acompañados que necesitan la tutela de las autoridades.

El conservador Partido Popular busca desplazar del poder al gobierno del presidente Pedro Sánchez en las elecciones del domingo, y para ello probablemente deberá aliarse con el partido de ultraderecha Vox, que propone la expulsión de migrantes y políticas sociales que prioricen a los españoles sobre los extranjeros que han llegado recientemente.

Sin mencionar a Vox, Clavijo, que pertenece al partido regional Coalición Canaria, denunció cualquier intento de demonizar a los migrantes, calificando este discurso como "xenófobo y de malas personas".

Además, criticó el reciente acuerdo de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Paises Bajos para enviar migrantes a Ruanda, calificándolo de "ridículo".

"Europa va por el camino equivocado", concluyó.