Lucía creía que el mayor sufrimiento de su vida había sido la pérdida del amor de su vida. Sin embargo, pronto se da cuenta de que lo más complicado será el proceso de recuperar su propia identidad. En su búsqueda de sanación, decide emprender un viaje a Formentera, la isla que representa un refugio de recuerdos felices.

En este entorno idílico, rodeada de caminos de tierra y amaneceres que invitan a la reflexión, Lucía se encuentra con personajes que cambiarán su vida. A través de amistades inesperadas y experiencias que la llevarán más allá de lo que había imaginado, la protagonista descubre que hay quienes llegan para salvarte de los demás y otros que te ayudan a reencontrarte contigo misma.

La novela, publicada por PLANETA en 2026, se inscribe dentro del género de narrativa contemporánea, un estilo que permite a los lectores sumergirse en la complejidad emocional de sus personajes. La historia de Lucía es un reflejo de la lucha interna que muchos enfrentan tras una pérdida significativa, un tema que resuena profundamente en la actualidad.

La obra invita a la reflexión sobre la resiliencia y la búsqueda de la felicidad en medio del dolor. En un mundo donde la desconexión emocional es cada vez más común, la historia de Lucía se convierte en un faro de esperanza. La autora logra capturar la esencia de la lucha por la identidad y la importancia de los lazos humanos en el proceso de sanación.

Con 224 páginas, "El día menos pensado" no solo es un relato de superación, sino también una invitación a explorar los rincones más profundos de nuestra propia existencia. La obra se convierte así en una lectura esencial para quienes buscan entender el proceso de reconstrucción personal tras una pérdida.

**Ficha del libro**

**Género:** Narrativa

**Editorial:** PLANETA

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788408328308

**ISBN digital:** 9788408328315

**Idioma:** Español

**Nº de páginas:** 224