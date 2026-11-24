Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La actriz María Fernanda Callejón ha confirmado su salida del programa "A la mañana con Moria" y ha declarado que tiene "otros planes a futuro". Esta decisión llega tras varios intercambios con "La One", aunque Callejón aseguró que su retiro no está vinculado a los debates que han tenido en el programa.

Después de una larga etapa marcada por tensiones, incluso momentos explosivos, Callejón explicó en una conversación con el periodista Juan Pablo Godino que los conflictos son "algo normal dentro del programa" y que, a pesar de ello, el espacio sigue teniendo "chispa y debate".

Sin embargo, la decisión de dejar el programa parece haber sido más estructural y discutida con su mánager. En sus propias palabras, "Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele como en teatro y también algo que se está negociando afuera". La artista también mencionó que su partida se debe a consideraciones laborales.

Esta decisión se produce en un contexto complicado, ya que su expareja, Ricardo Diotto, fue condenado a cuatro años de prisión en suspenso por violencia de género en un caso que ha sido ampliamente mediático. Callejón ha hecho referencia a este doloroso proceso en diversas ocasiones, lo que ha influido en su vida personal y profesional.