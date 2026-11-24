María Callejón se despide de "A la mañana con Moria" y anuncia nuevos proyectos para 2027
La actriz María Callejón anunció que no continuará en el programa de Moria Casán y que tiene planes laborales distintos para el próximo año.
FOTO: María Callejón dejará "A la mañana con Moria".
Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La actriz María Fernanda Callejón ha confirmado su salida del programa "A la mañana con Moria" y ha declarado que tiene "otros planes a futuro". Esta decisión llega tras varios intercambios con "La One", aunque Callejón aseguró que su retiro no está vinculado a los debates que han tenido en el programa.
Después de una larga etapa marcada por tensiones, incluso momentos explosivos, Callejón explicó en una conversación con el periodista Juan Pablo Godino que los conflictos son "algo normal dentro del programa" y que, a pesar de ello, el espacio sigue teniendo "chispa y debate".
Sin embargo, la decisión de dejar el programa parece haber sido más estructural y discutida con su mánager. En sus propias palabras, "Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele como en teatro y también algo que se está negociando afuera". La artista también mencionó que su partida se debe a consideraciones laborales.
Esta decisión se produce en un contexto complicado, ya que su expareja, Ricardo Diotto, fue condenado a cuatro años de prisión en suspenso por violencia de género en un caso que ha sido ampliamente mediático. Callejón ha hecho referencia a este doloroso proceso en diversas ocasiones, lo que ha influido en su vida personal y profesional.
Lectura rápida
¿Qué anunció María Callejón?
Confirmó que no seguirá en el programa "A la mañana con Moria" y que tiene otros proyectos laborales en mente.
¿Por qué deja el programa?
Asegura que su salida no está relacionada con los cruces que ha tenido con Moria Casán.
¿Con quién tomó la decisión?
La decisión fue discutida con su mánager, con quien está evaluando diferentes propuestas.
¿Cuál es el contexto de su decisión?
Se da en medio de una situación complicada tras la condena de su expareja por violencia de género.
¿Qué planes tiene para el futuro?
Callejón menciona que está en negociaciones tanto en televisión como en teatro, y también en el extranjero.
[Fuente: Noticias Argentinas]