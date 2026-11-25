Buenos Aires, 25 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó en la madrugada de este miércoles que un total de 20 rehenes fueron rescatados con vida, quienes habían sido retenidos por hombres armados desde la mañana del martes en un almacén de la ciudad de Cartagena, en el norte del país.

"Desde Cartagena me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito, en la Castellana", expresó De la Espriella.

Durante la operación, el presidente resaltó que fue "impecable" la actuación de la Fuerza Pública, indicando que solo uno de los secuestradores perdió la vida en el operativo. "Uno de los bandidos fue dado de baja" , se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia, cuando el Estado se decide nunca pierde", aseguró.

El mandatario también expresó su agradecimiento a todos los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la operación y a las autoridades locales que colaboraron en la atención de la emergencia. Mientras tanto, los familiares de los rehenes aguardaron en las afueras del almacén para reencontrarse con sus seres queridos tras más de 16 horas de angustia.

Más temprano, De la Espriella había detallado que los hombres armados intentaban asaltar un carro de valores en el centro comercial, y al verse descubiertos, tomaron como rehenes a clientes y empleados del almacén Éxito.