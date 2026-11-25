FOTO: Salud prioriza las diarreas agudas ante el impacto de El Niño en Argentina

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El Ministerio de Salud de la Nación ha decidido priorizar las diarreas agudas en su Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con el propósito de mejorar la vigilancia y facilitar la detección temprana de aumentos inusuales de casos y posibles brotes.

Esta medida se tomó en respuesta a los escenarios climáticos provocados por el fenómeno El Niño, que pueden desencadenar lluvias intensas, inundaciones y afectar los sistemas de agua y saneamiento, aumentando así el riesgo de transmisión de enfermedades a través del agua, los alimentos y la vía fecal-oral.

La cartera sanitaria informó que la actualización de la información sobre este evento se realizará cada dos semanas para identificar cambios en el comportamiento del evento, evaluar el riesgo sanitario y orientar adecuadamente las medidas de prevención y control.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, durante el periodo comprendido entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la 43 de 2026, se registraron 578.418 casos de diarrea aguda en el país, lo que representa una disminución del 18,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 9,6% menos que el promedio de 2021 a 2025.

La tasa de notificación se situó en 1.208 casos por cada 100.000 habitantes, siendo 128.276 los casos correspondientes a menores de 5 años, lo que representa el 22% del total notificado. En este grupo etario, la cantidad de casos fue un 26,6% inferior al promedio de años previos.

Dónde hubo más casos

Al observar la distribución regional, la región Centro fue la única que superó su promedio histórico, con un incremento del 8,2%. Este aumento fue principalmente impulsado por incrementos en Santa Fe (50,8%), CABA (39,2%) y Buenos Aires (4,1%), mientras que Córdoba y Entre Ríos experimentaron descensos.

En otras regiones, los valores fueron inferiores a sus promedios: Cuyo reportó una reducción del 36,4%; NOA, del 18,8%; Sur, del 15,2%; y NEA, del 11,2%. Sin embargo, se registraron aumentos puntuales en provincias como Chaco (12,8%) y La Rioja (44,6%).

Ante la posibilidad de que los eventos climáticos asociados a El Niño provoquen lluvias intensas e inundaciones, el Ministerio de Salud solicita a los equipos de salud de las jurisdicciones reforzar la vigilancia epidemiológica y notificar de inmediato cualquier brote de diarrea aguda.

En caso de detectar un número inusual de casos con síntomas similares, vinculados a un mismo lugar o al consumo de alimentos o agua, se debe activar la investigación epidemiológica, realizar la búsqueda de personas afectadas e identificar las posibles fuentes de transmisión.

Además, se enfatiza la importancia de registrar los casos estudiados por laboratorio en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y comunicar los brotes a las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales.