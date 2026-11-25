El obispo luterano argentino Manuel Acuña analizó las experiencias del papa Francisco con el diablo, detalladas en su reciente diario personal, y explicó que ese tipo de manifestaciones son conocidas dentro de la tradición de los exorcistas como “vejaciones”.

Según sostuvo el religioso, se trata de ataques espirituales dirigidos a “personas de luz” con el objetivo de alejarlas de su propósito.

En declaraciones al programa Telenoche, Acuña —quien mantuvo un vínculo cercano con Jorge Bergoglio durante más de 13 años— afirmó que las revelaciones no le resultaron sorpresivas. “No me extraña que su Santidad el papa Francisco haya hablado de esto, porque fue el hombre que en los medios de comunicación más ha hablado del demonio desde su lugar como Pontífice”, señaló.

Al profundizar en el fenómeno que atravesó el Sumo Pontífice, el obispo lo comparó con los episodios que vivieron figuras como el Padre Pío o la Madre Teresa de Calcuta. “Lo que él vive, que se llama vejación, es una presencia cercana que buscaba justamente apartarlo de su lugar, ocupar su mente y su corazón en otra cosa que no sea el servicio a la Iglesia”, explicó.

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Un vínculo de oración y confianza

Acuña también repasó la relación personal que construyó con Bergoglio en Buenos Aires, donde se reunían cada 15 días para compartir jornadas de oración de hasta tres horas. “Él me llamaba por teléfono a la parroquia y me decía: ‘Venite dentro de una hora, yo estaba en Santos Lugares, a orar conmigo’. Y ahí estábamos, orábamos largamente”, recordó.

A pesar de no pertenecer a la Iglesia Católica, el obispo destacó el gesto de apertura de Francisco en 2019, cuando autorizó su participación en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, institución donde se dictan cursos para exorcistas de todo el mundo. Allí se convirtió en el primer luterano y latinoamericano en disertar ante representantes de 49 países.

Las apariciones registradas en el diario

Los testimonios surgieron tras la publicación de El diario espiritual del papa Francisco, obra presentada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández que recopila escritos de Bergoglio a lo largo de más de tres décadas. En esos textos, el Pontífice relató haber visto al demonio en tres ocasiones y describió una de ellas con una frase contundente: “Me miró con ojos llameantes”.

Los dos primeros episodios ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires: primero mientras viajaba en auto, donde percibió unos “ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, y luego durante una misa en una capilla carmelita, en la que sintió una mirada “como destellos de fuego”.

El tercer encuentro tuvo lugar en Roma tras un viaje a Chile. En una anotación del 24 de enero de 2021, relató haber sentido una presencia física y escuchado una voz que decía: “Ahora he conseguido todo lo que quería”. Asimismo, consignó que el 7 de junio de 2018 vio “las puertas del infierno” antes de dormir y recurrió al rezo del rosario. En su última entrada, fechada el 18 de agosto de 2024, confesó que no podía olvidar aquellos ojos y pidió protección a la Virgen.

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